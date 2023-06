Primera reacción de Fran Antón tras el anuncio de su boda con Kiko Hernández

Después de meses de especulaciones sobre la posible relación sentimental de Kiko Hernández con su compañero en el teatro, Fran Antón, este martes era el propio colaborador el que confirmaba la noticia. Aunque este fin de semana se habló de la posibilidad de que la pareja hubiese contraído matrimonio en el conocido Bingo Las Vegas de Madrid, finalmente se ha aclaro que tan solo fue una fiesta familiar en la que anunciaron su intención de casarse el próximo mes de septiembre.

A última hora de la tarde, Kiko Hernández confesó al fin que Fran es el hombre "de su vida" y el mejor padre para sus dos hijas: "Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo o no una relación, se ha especulado mucho sobre mi vida sentimental y creo que ha llegado el momento de contar la verdad", explicó un emocionado Kiko. He encontrado lo que es el amor de verdad (…) He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y a la persona que más quiero en este mundo. Esa persona se llama Fran Antón".

Poco después de la confesión tanto él como Fran Antón han publicado en sus respectivas redes sociales su primera foto oficial. En ella aparecen juntos y de la mano con una bonita declaración de amor: "Mientras cure el amor. Mientras cure el amor, mientras que nos cuidemos. Llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también. Como historia de vida. Mientras cure el amor. Mientras dure y nos sepamos perdonar. Somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías… Te amo", ha escrito el actor, que desde hace un año y medio no se ha separado del tertuliano.

Fran Antón y Kiko Hernández

Kiko por su parte agradeció a Fran la "infinita paciencia" que ha tenido con él al verse envuelto en la vorágine mediática de salir con alguien tan perseguido por los medios: "Te doy las gracias porque estar con alguien como yo no es fácil. Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine".

Los primeros rumores sobre una posible relación entre ellos surgieron cuando los paparazzis captaron a la pareja paseando por Melilla, ciudad natal de Antón. Se conocieron durante los ensayos de la obra teatral Distinto, donde compartían cartel y desde entonces se volvieron inseparables. Tras el fin de esta obra, continuaron trabajando juntos y el actor y también director de teatro, contó con Kiko para su siguiente representación, Las troyanas. Desde entonces los viajes a Melilla han sido constantes, de hecho, Kiko Hernández ha continuado desarrollando su faceta como productor.