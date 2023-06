Irene Urdangarín celebra su mayoría de edad con una portada en bikini

Irene Urdangarín es la protagonista de las revistas del corazón de este miércoles con dos portadas: la de Hola, siempre institucional, retratando su graduación, y la de Semana, que se ha hecho con las primeras fotos de la joven en bikini recién cumplidos los 18.

A lo largo de una decena de fotos, vemos a Irene rodeada de amigas (el reportaje habla de amigos, pero no se ve a ningún varón) compartiendo risas y confidencias en el lago Lemán de Ginebra, la ciudad en la que ha vivido prácticamente desde que era una niña.

Vestida con un bikini de rayas en tonos azul marino y blanco, que llama la atención porque, a diferencia de lo que suelen lucir las jóvenes de su edad, no es tipo tanga, Irene disfruta de un helado Calippo de lima-limón o mirando su teléfono móvil.

Sin embargo, la imagen que marca la diferencia es una en la que la nieta de Juan Carlos I saca del monedero un billete de 50 euros. Sería interesante saber cuántos jóvenes de 18 años recién cumplidos manejan esas cantidades de efectivo.

La Familia del Rey celebra la graduación de Irene

Irene Urdangarín de Borbón celebró el pasado fin de semana su graduación rodeada de buena parte de su familia. Y aunque Hola asegure que las fotos exclusivas que ofrece la revista son "las imágenes de la unión y la normalidad", nada más lejos de la realidad: aparecen tíos, primos e incluso padrinos. Pero ni rastro de los reyes de España, o sus primas la princesa Leonor o la infanta Sofía.

La celebración ha reunido en Ginebra a la familia del Rey pero no a la Familia Real: Juan Carlos I llegó desde Abu Dabi con su nieto Froilán; desde Madrid volaron la reina Sofía, la infanta Elena y Vickyfede Marichalar. No faltaron Rosario Nadal, madrina de la homenajeada, ni Cristina de Borbón-Dos Sicilias, prima, amiga y esposa de Pedro López-Quesada, el padrino de Irene.

Y, por supuesto, hasta Suiza también ha viajado el padre de la criatura, Iñaki Urdangarín, que aparece muy sonriente en las fotos, a pesar de que ocupa un banco en la segunda fila, por detrás de la familia de su mujer. Hola asegura que "entre la infanta y su todavía marido ya no hay desencuentros… han encontrado la manera de seguir con sus vidas sin hacerse daño y mirando solo por sus hijos". De hecho, la revista asegura que éste era uno de tantos encuentros. Según Hola, todavía no hay fecha para la disolución del matrimonio y "puede que la situación no cambie hasta el verano".

Irene y VickyFede, como hermanas

El reportaje de Hola también incluye una docena de imágenes en las que vemos la excelente relación que mantiene Irene Urdangarín con su prima Victoria Federica.

Aunque se llevan cinco años y viven a miles de kilómetros de distancia, las dos se llevan de maravilla, a tenor de lo que muestran las fotos. Las primas se ríen, se abrazan y dejan escuchar los mensajes del móvil de la otra, que eso sí que es una prueba de auténtica confianza.

Las dos jóvenes salieron a pasear por Ginebra aprovechando que el resto de la familia se apuntó a otros planes como ir de compras en el caso de la reina Sofía y la infanta Elena.

Vickyfede e Irene aprovecharon para tomarse unas cervezas de marca española, Estrella Galicia, y algo parecido a un gazpacho.

Bárbara Rey, portada de ‘Diez Minutos’

Diez Minutos lleva a portada la imputación de Bárbara Rey por un presunto delito de alzamiento de bienes, que no sólo va a llevarla a ella al banquillo: sus dos hijos y varios de sus familiares también figuran como investigados.

La fiscalía pide para la vedette tres años y medio de cárcel. La acusa de maniobrar para ocultar sus bienes y no pagar una deuda de 143.000 euros. Una información que, casualmente (ironía), se produce justo ahora que ha ganado un dinerito con su documental y su serie.

Cóctel de noticias

Alejandro Sanz y Rachel Valdés podrían haber estado juntos en Barcelona. Hola se basa en las redes sociales para afirmar que la expareja podría haber mantenido un encuentro en la Ciudad Condal. Ambos publicaron casi a la vez imágenes muy similares del mismo hotel o las mismas vistas que borraron inmediatamente. La revista asegura que la artista cubana podría marcharse a vivir a los Estados Unidos.

Nueva boda de la jet. Hola adelanta en exclusiva la fecha de la próxima boda de Victoria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli. Será el 14 de octubre en Jerez de la Frontera, en la iglesia de San Miguel, y el encargado de oficiar el enlace será el padre Sánchez Dalp, el mismo que casó a la duquesa de Alba.

Este mismo sacerdote aparece también en Hola unas páginas después, porque también ha celebrado la boda de Ángel Colón de Mandaluniz, conde de la Vega, con María Ybarra O’Neil en San Francisco El Grande. Un enlace en el que entroncan dos de las familias más pudientes del panorama nacional. Entre los invitados, los duques de Huéscar, Inés Sastre o Francesca Thyssen-Bornemisza.

Hola presenta en exclusiva al pequeño Leonardo, el nuevo miembro de la familia Bosé. Se trata del hijo nieto de Lucía Dominguín, hijo de su hija Jara.

Encarna Salazar casa a su hija en la boda más flamenca. Las revistas llevan en sus ediciones varias fotos del enlace, que ha unido a Carolina Trillo con Javier Rojas, después de tres años de noviazgo. No hay exclusiva como tal, pero ver a Los Chunguitos y las Azúcar Moreno bailando a la puerta de la Iglesia es exclusivo.

Alaska celebra su 60 cumpleaños acompañada de su larga familia. Sus padres, sus suegros, su cuñada Marta Vaquerizo y todas las personas que la queremos y veneramos pasaron por la fiesta organizada por Vanity Fair para homenajearla. Entre ellos el equipo de la Crónica Rosa de Es La mañana de Federico.