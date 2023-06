Laura Escanes cuenta la realidad de su crisis con Álvaro de Luna

Laura Escanes ha hecho frente a las últimas informaciones publicadas por varios medios de comunicación que aseguran que ha roto su relación con Álvaro de Luna. Unos rumores que cogieron fuerza debido a la ausencia de publicaciones juntos en las redes sociales, algo a lo que la pareja nos tenía acostumbrados. Sin embargo ha sido la propia influencer la que ha explicado el motivo de la desaparición del cantante en su cuenta de Instagram.

Y es que la exmujer de Risto Mejide ha estado centrada en la grabación del programa La travessa, que pronto estrenará en TV3. Un proyecto que la tiene desbordada y que la ha mantenido alejada no solo de su pareja sino de toda su familia: "Lo que pasa con Álvaro es que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no... aunque parezca mentira... y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo", ha escrito en sus redes sociales contestando a las dudas de sus seguidores.

"Entiendo que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad, a veces disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario. A veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión", ha zanjado.

Seguramente les quede un verano de lo más maravilloso por delante y disfrutaran de unas merecidas vacaciones. Esperamos que entonces sí compartan con nosotros esos momentos que tanto nos gustan ver de ellos.