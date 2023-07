Carmen Martínez-Bordiú vuelve a la soltería: rompe con Tim McKeague

Carmen Martínez-Bordiú afronta una nueva etapa de su vida después de salir a la luz que ha roto su relación con Tim McKeague, 34 años más joven que ella. La pareja comenzó en el año 2017 y no han dudado en presumir su amor a pesar de las críticas que recibieron por la diferencia de edad que les separa. Desde entonces habían permanecido juntos, tomando la determinación de llevar su relación apartados de los medios de comunicación.

Esta semana hemos descubierto que después de seis años de noviazgo, hace tres meses la pareja decidió romper su relación y tomar caminos separados. Tal y como se detalló en el programa Y ahora Sonsoles, la nieta de Franco disfrutó hace unos días de una divertida velada con un amigo, sorprendiendo la ausencia de la que hasta ahora había sido su pareja. Desde ese momento, saltaron las alarmas sobre el punto en el que se encontraba su relación. Ruptura que finalmente parece un hecho: "Tim ya tiene su corazón ocupado. Carmen se lo ha contado a su círculo cercano recientemente", aseguraron los colaboradores.

Aunque por el momento Carmen no se ha pronunciado al respecto, es probable que nunca llegue a hacerlo pues disfruta de una vida tranquila en Portugal alejada del ruido mediático. Diego Arrabal, paparazzi que ha seguido muy de cerca a la pareja, no confirma la ruptura, pero sí un distanciamiento: "Hace mucho tiempo que Tim ya no está en Sintra. Los movimientos de Carmen en estos últimos días son 'sospechosos'. Personalmente lo he podido preguntar y no me ha contestado si ha rato (…) Prefiere seguir con su retiro dorado y soñado. La casa está en un sitio de lujo total".

En el año 2019, Carmen tomó la decisión de cambiar radicalmente de vida y puso rumbo a la costa de Portugal para iniciar una nueva vida en Sintra. Allí disfruta de una espectacular mansión e 600 metros cuadrados y dos hectáreas de terreno donde pasea y disfruta del aire puro desde donde también tiene unas impresionantes vistas al mar. Hace unas semanas se la pudo ver en Las Ventas pero no dedicó muchas palabras a los reporteros que allí la esperaban. Simplemente aseguró encontrarse "encantada" con su actual vida y "estar muy tranquila", con todo lo que sucedía a su alrededor.