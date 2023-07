La ruptura de Natalia Almarcha y Risto Mejide al pasado junio, que tuvo lugar entre rumores de infidelidad, puso el broche final a una fugaz relación que parece que solo sirvió al presentador para pasar página de la separación de Laura Escanes.

La asistencia de la pareja a la boda de Edurne y David de Gea en Menorca, a la que acudieron juntos, reanimó temporalmente una posible reconciliación. Que, en todo caso, ha quedado en agua de borrajas, con Natalia Almarcha confirmando de manera contundente que ha "cambiado de libro".

La joven farmacéutica puso algunas condiciones a Risto para retomar esa relación y parece que no han llegado a buen término. De modo que Natalia ya ha confirmado abiertamente que, en efecto y tal y como apuntaban ciertos rumores, está rehaciendo su vida junto a otra persona.

El nuevo giro dramático en la vida de Risto Mejide se confirma, a falta de que ambos se crucen -tal y como hicieron la última vez- mensajes de manera pública en redes sociales.

Cansada de noticias por parte de la prensa sobre su relación con Risto, Almarcha ha compartido una captura de imagen manteniendo una conversación con uno de sus seguidores. Y en ella se muestra tremendamente clara sobre la ruptura.

Conversación de Natalia Almarcha | Instagram

"Por mi salud mental necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", escribió.

Un mensaje con el que deja claro que su vida sentimental ha cambiado por completo y que, confirma su ruptura definitiva con el presentador tras no superar su primera crisis como pareja.