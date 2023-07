El comentado regreso de Jorge Javier: no estuvo en el final del Deluxe pero ya graba su nuevo programa

Jorge Javier Vázquez podría regresar a la televisión mucho antes de lo esperado. Hace unas semanas Mediaset España anunció la baja laboral del que fue uno de sus presentadores estrella alegando problemas de salud mental que le impedían realizan su labor con normalidad. Debido a este retiro temporal, el presentador se perdió al menos tres eventos importantes: la final de Supervivientes 2023 de la que salió vendedor Bosco Martínez Bordiú, el cierre definitivo de Sálvame Diario después de varios intentos de remontar su audiencia y al último programa del Deluxe que tuvo lugar este viernes con María Patiño y Terelu Campos al mando.

Cuando apenas ha pasado una semana del final del programa nocturno de Telecinco, Jorge Javier Vázquez regresa a Mediaset para grabar el piloto de su nuevo espacio. Tal y como confirma el digital AlgoPasaTV este mismo viernes el de Badalona acudirá a la grabación de este nuevo formato que, de ser aceptado por Telecinco, se emitirá de lunes a jueves en access-prime time. Tendrá una duración de 50 minutos y competirá directamente con El Hormiguero de Pablo Motos, con entrevistas a personajes conocidos y algunos colaboradores que tendrán su propia sección corta.

Como no podía ser de otra forma, estará producido por La fábrica de la tele y se grabará en un inmenso plató que han preparado en un plató cercano a las instalaciones de Atresmedia. De dar luz verde al proyecto, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez llegaría en el mes de septiembre con el inicio de la nueva temporada televisiva.

Esta información no solo confirma que Mediaset pretende seguir trabajando con la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid sino también que el regreso de Jorge Javier es inminente. Algo cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta que hace apenas seis días terminó uno de los programas más importantes de su carrera, Deluxe. Un final al que no acudió, ya no solo como presentador, pues tampoco estuvo presente con algún mensaje o llamada que diera aliento a los compañeros que seguían al pie del cañón en el moribundo espacio.