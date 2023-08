Tensión en el regreso de Tamara Falcó e Iñigo Onieva de su luna de miel

Hace un mes Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' en una emotiva ceremonia celebrada en el finca El Rincón, propiedad de la novia, frente a más de 400 invitados. Pocas horas después, el ya matrimonio puso rumbo a su luna de miel, eligiendo Sudáfrica como primer destino.

Unos días de descanso que no han sido todo lo felices que ellos esperaban, pues en mitad de su viaje se enteraron del trágico fallecimiento de Marta Chávarri. Aunque Tamara trató de regresar a España a tiempo para acompañar a su primo Álvaro Falcó en ese momento tan complicado, finalmente fue imposible, pero sí se ha mantenido en contacto con ellos durante todo este tiempo.

No obstante, Tamara e Iñigo han disfrutado de un viaje de novios en el que no han faltado bonitos atardeceres, románticas cenas y paseos para disfrutar de la fauna sudafricana: "El comienzo de un viaje tan dulce como la miel y de tanta belleza como la luna", escribió Tamara para resumir lo que está viviendo con su recién estrenado marido. Ahora ya de regreso a España, la marquesa de Griñón ha respondido a algunas preguntas de los medios asegurando que ha sido un viaje inolvidable en el que lo han "pasado genial".

También ha respondido a los rumores que aseguran que la pareja ya está buscando el embarazo y aunque Tamara no lo ha confirmado, no se cierra a ser madre "cuando Dios quiera". Ya en la entrevista exclusiva de su boda en la revista Hola la pareja explicaba que tiene muy claro el camino a seguir: "Primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado en tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos".

Menos relajado se ha mostrado Iñigo Onieva a su regreso a España, que una vez más ha vivido momentos de tensión con la prensa en plena calle. Al empresario, que ha protagonizado una de las exclusivas mejor pagadas de los últimos años en la prensa del corazón, le incomoda que los reporteros le pregunten por su vida privada cuando trata de recuperar su rutina. Este martes se le pudo realizando su rutina de ejercicios diarios para mantenerse en forma y sin ganas de contestar a ninguna pregunta sobre su vida privada.

Igual de tenso ha sido el encuentro de la prensa con su hermana Alejandra quien ha disfrutado de una escapada a Ibiza acompañada de unos amigos entre los que se encontraba el modelo Jon Kortajarena.. La cuñada de Tamara llegó a Madrid después de protagonizar una sonada bronca en el aeropuerto de Ibiza por un problema con los billetes y allí fue preguntada sobre la luna de miel de su hermano, tema sobre el que se negó a opinar pues quiere respetar la privacidad del matrimonio.