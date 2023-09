Carlos Herrera, operado con éxito de un tumor

Carlos Herrera se ha reincorporado este lunes, 4 de septiembre, a su programa Herrera en COPE y ha informado de que el pasado jueves se sometió a una parotidectomía, una intervención que consiste en la extirpación de una glándula parótida que estaba siendo acosada por un adenoma pleomorfo, que es un tumor de carácter benigno, tal y como él mismo ha explicado.

El periodista ha confesado que, aunque se trataba de un tumor benigno, no deja de ser una zona muy complicada, pero ha contado con "las manos mágicas del doctor Julio Acero" que, bromeando, le ha dejado la cara "como si te hubieran pegado un balonazo". "El cirujano era muy bueno", ha querido destacar Herrera en agradecimiento al médico que dirigió y llevó a cabo un proceso del que todavía se sigue recuperando.

"Hablo con media boca, la otra media la tengo como si me hubieran dado un balonazo en la cara", ha querido destacar, recordando algunas dificultades que todavía nota a la hora de mover los músculos faciales.

Con sentido del humor y actitud para quitarle importancia al problema de salud, Herrera ha asegurado en directo que "les hablo con media cara nada más" y ha pedido disculpas por ello, aunque confirmando que "todo se va a ir recuperando debidamente". De esta manera, el presentador se ha reincorporado a su programa de radio y ha comenzado así la nueva temporada tras disfrutar de unos meses de descanso y someterse a esta operación la semana pasada.

Poco a poco el locutor empieza a hacer vida normal. "Ya mastico, pero bueno, tengo esta parte acolchada, como si me hubieran dado un guantazo", ha insistido. La imagen es la de un Herrera que tiene alguna dificultad, como él mismo ha explicado, para mover una parte de la cara, algo a lo que ha restado importancia tomándoselo con humor: "Me ves hablar y se me mueve la mitad. Es muy cómico".