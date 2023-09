Menuda racha de despedidas, Amando de Miguel, Teresa Campos y hoy se nos ha ido otra grande, como era María Jiménez, una gran artista y mejor persona. Su hijo ha sido el que ha hecho pública la triste noticia a través de un comunicado.

He tenido la suerte de haber coincidido muchas veces con María a lo largo de mi trayectoria profesional, y tengo que reconocer que su carácter siempre me llamó la atención. María tenía un carácter fuerte y un corazón enorme. Nunca se negó a hacer declaraciones siempre que se lo pedí. Ya fuera en presentaciones de discos suyos, o en cualquier tipo de eventos a los que acudía, en su momento con el que fuera su marido, el actor Pepe Sancho, y después sola, o con amigos.

En los últimos tiempos, ya bastante delicada de salud, siempre iba con su hermana Isabel, que vive en Sevilla, y con la que estaba muy unida. Mi último encuentro con la artista fue hace poco más de un año y medio en la presentación del vino Tío Pepe en Rama 2022, unos días antes de dar comienzo la Feria de Sevilla. La llegada de María al Real Alcázar de la capital hispalense fue una auténtica revolución, porque todo el mundo que allí se encontraba se acercaba a ella para saludarla, el primero el alcalde Antonio Muñoz Martínez. María lo primero que pidió fue una copa del vino que estaban presentado y todo el que se acercó tuvo palabras cariñosas. Llegó con su hermana empujando su silla de ruedas.

Recuerdo que ese mismo día hubo un pequeño almuerzo y me sentaron en su mesa, al preguntarle como estaba y darle un beso, su respuesta fue muy clara: "Mejor que tú". Era una mujer increíble, con una fuerza y unas ganas de vivir impresionante. Su hermana Isabel, siempre muy pendiente de ella. "María prefiere vivir en Chiclana. Para mí sería mucho más cómodo que estuviera aquí en Sevilla porque yo no paro de ir y venir. Yo estaría más tranquila pero las cosas son así y sobre todo después del último susto que afortunadamente se ha recuperado". Así me lo comentó.

Recuerdo muy bien la conversación que mantuvimos a lo largo del almuerzo. Estaba encantada de ejercer de abuela y acababa de terminar de grabar un documental sobre su vida. Sin lugar a dudas se nos ha ido una grande, en todos los aspectos.