El entorno del cantante ha publicado un documento del Gobierno de la Ciudad de México (Consejería Jurídica y de Servicios Legales) en el que comunica que a fecha de ayer Luis Miguel no se encuentra como deudor alimentario moroso.

Se trata de un episodio más en la guerra mediática de la ex del cantante, Aracely Arámbula, que acapara minutos y titulares en medios latinos tratando de desacreditar a Luis Miguel. Todos sus círculos cercanos a insisten en que el cantante no paga la pensión a dos de sus hijos.

"En EEUU esto está perseguido y castigado, si realmente los tuviera", dijo Isabel González en Es la mañana de Federico al respecto de la escasa verosimilitud de las acusaciones de Arámbula.

Mientras tanto, Luis Miguel prosigue su exitosa gira mundial en compañía de Paloma Cuevas, la empresaria española que se ha convertido en su discreta y nueva pareja. Una relación con la que ha dado carpetazo definitivo a la relación con Arámbula, apodada en México como "La Tarántula", con quien mantuvo una relación entre los años 2005 y 2009.

Un tiempo en el que el cantante tuvo a Miguel y Daniel, de 16 y 15 años, a quienes supuestamente no pasa la pensión alimenticia desde 2019. Poco se refiere Arámbula, sin embargo, a sus exigencias para que el cantante pueda ver a sus hijos -estar presente ella misa en los encuentros entre padre e hijos- y a las dificultades que ella misma interpone en el pago de esa pensión, tal y como se contó en su momento en esRadio.

Tal y como aseveró González en esRadio, y al contrario que las acusaciones de Arámbula dejan entrever, en realidad "Luis Miguel se está reencontrando con su familia en esta gira, si bien con su hermano el enfrentamiento no fue demasiado grave".

Arámbula se queja, en todo caso, de que sus hijos no han recibido invitaciones para acudir a los conciertos, como sí lo han hecho las dos hijas de Paloma Cuevas, que han estado presente este verano en los primeros conciertos del astro en América Latina. Arámbula dice que sus hijos no se explican esa relación de Luis Miguel con las niñas, mientras a ellos ni siquiera los recoge en el colegio.

Arámbula ya ha comenzado a hablar sobre Paloma Cuevas, si bien de momento en buenos términos. "Los hijos de mi compadre Enrique Ponce (exmarido de Paloma)...Los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. Con Paloma no hay ninguna comunicación. Ella no me ha hablado. Ella es mi comadre, la conozco porque estuvo en la pila bautismal de mi hijo cargándole. Ellos eran íntimos amigos", declaró a medios mexicanos.