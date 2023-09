¿Cómo celebrará Julio Iglesias sus 80 años?

Este 23 de septiembre Julio Iglesias se convertirá en octogenario. Con una vida plena de éxito profesional, pero también con episodios de dolor físico y avatares sentimentales que, tras el fracaso de su primer matrimonio del que no fue ajeno, pudo con el tiempo encontrar a otra mujer que le aportó la estabilidad amorosa que buscaba. Un divo controvertido por su carácter: el de un hombre inseguro, rodeado a menudo de supuestos amigos, de multitudes bajo el escenario, siendo en el fondo un ser solitario necesitado de constante afecto, por un lado, y reconocimiento artístico por otro. Lleva obsesionado por el triunfo como cantante mundial mucho tiempo: es lo que lo mantiene vivo. Yo le escuché esta confesión: "Quiero a mi familia, he amado a Isabel… pero no sería nadie sin mi carrera musical". Ahí es donde radica su modo de ser. Desde que se levanta hasta que se acuesta su pensamiento único siempre es ése: llegar a más. Su meta, es infinita. Y si la Naturaleza, la vida en una palabra, se lo impide a veces, se recluye y no quiere ver a nadie, enfurruñado consigo mismo. Lo conozco un poco para escribir tal cosa. Quien fue su representante, Alfredo Fraile, pensaba así de él. No le busquemos tres pies al gato en la actualidad cuando nada sabemos de su inmediato futuro.

Lleva varios años medio retirado: su último disco apareció hace seis, con melodías mexicanas. Los bulos sobre su delicada salud, al no tener noticias facilitadas por su entorno, lo situaban en silla de ruedas. Manifestó en un escueto comunicado antes del verano, que estaba "de puta madre". Una frase coloquial soez aunque expeditiva y aclaratoria. Ni se le ha visto en estos últimos meses en su finca malagueña ni en ningún otro sitio, que no sea su refugio favorito en Punta Cana o en las Bahamas, en otra mansión lujosa. Lo único que nos resulta original y anecdótico es que utilizó su cuenta de Instagram para regalarnos una imagen ¡con bigote! Lo nunca visto en su fisonomía. Tal vez un guiño en recuerdo a su añorado padre, que siempre lucía un buen cuidado mostacho. Para este octogésimo aniversario quiere reunirse con algunos familiares y amistades íntimas. Será la señal de su reaparición pública en el caso de que quizás, se divulguen esas esperadas imágenes de nuestro querido astro internacional de la canción. ¡Hola! ha sido siempre su revista favorita desde aquel día que cantó en la boda del hijo del propietario entonces de la revista. Para agradecérselo, le publicó muy cuidados reportajes. El resto de las revistas del corazón no llegaban a esa intimidad y se conformaban con trabajos de agencia o algunos aislados de sus redactores. Uno o dos reporteros de ¡Hola! podían pasarse varios días en la casa del cantante en Indian Creek, captando algunos momentos cotidianos del divo, quien a cambio obtenía el derecho para elegir las imágenes más favorecedoras.

Coincidiendo con el proceso de la pandemia, desde 2019, anunció que procedía a escribir sus memorias. Nada sabemos al respecto: no se han publicado. ¿En qué estado se encontrarán, cuántas páginas llevará escritas? O dictadas. Porque no me consta que en su vida haya llevado al papel algo distinto a algunas letras de su repertorio. Por cierto: él ha dispuesto más de una vez firmar a medias algunas con quien las ha creado, introduciendo algunos ligerísimos cambios. ¿Por qué? Para cobrar derechos de autor.

Los personajes como él si deciden hacer un repaso de su vida para darlo a la imprenta se sirven de un "negro", escritor o periodista, que van tomando nota de cuanto oralmente escuchan del mentado. Y luego, a ése se le cita "por su colaboración". Ya en 1981 Julio Iglesias recurrió a ese método junto al recordado Tico Medina: juntos firmaron una biografía con el título "Entre el cielo y el infierno". Naturalmente laudatoria. Es lo que suele denominarse hagiografía. Mi recordado colega se pasó algunas semanas a cuerpo de rey en el casoplón de Julio.

¿Qué personaje se atrevería a relatar su lado oscuro? Lo obvian. Y Julio Iglesias lo tiene, pero en su derecho, lo oculta. Creíamos que en su libro de recuerdos y confidencias, quien fue su representante, Alfredo Fraile, iba a desvelarnos aspectos desconocidos de su poderdante. Contó algunos, en efecto. Prudente, prefirió llevárselos al otro mundo. Aprovecho para citar un completísimo volumen biográfico, "Julio Iglesias. Cuando vuelva a amanecer", de Andrés López Martínez, aparecido hace un decenio en editorial Milenio.

Contaba su padre, acreditado ginecólogo que asistió en el parto de su hijo, que por la naturaleza de la madre él tuvo que decidir entre la vida de ésta y la del bebé que llevaba en sus entrañas. Evaluó los riesgos. Y optó por la cesárea. Que conllevaba peligros de infección: no existía todavía la penicilina en nuestro país y buen número de parturientas fallecían. Afortunadamente todo salió a la perfección.

De alguna manera el futuro cantante burlaba a la muerte. Como así ocurriría, de manera desde luego distinta, en la madrugada del 22 de septiembre de 1963, justo la víspera de su vigésimo cumpleaños cuando el "Renault Dauphine" rojo que conducía Julio con unos amigos que regresaban a Madrid de unas fiestas en la localidad de Majadahonda se estrelló violentamente, quedando partido en dos tras varias vueltas de campana. El diagnóstico de Julio fue de una compresión medular ilocalizable. En el mejor de los pronósticos, si salía adelante tras ser operado, era que lo más seguro quedaría paralítico de por vida. El tesón de padre e hijo serían fundamentales y tras muchos meses de rehabilitación, ya incluso en el hogar de los Iglesias, el paciente estaría fuera de peligro, podía caminar, aunque le quedó una leve cojera y unos constantes dolores de distinta magnitud en el futuro, que él ha soportado con un extraordinario estoicismo.

Han transcurrido sesenta años del accidente. Y Julio Iglesias continúa día tras día, durante alrededor de cuatro horas, realizando tablas de ejercicios gimnásticos, nadando y tomando el sol, a veces demasiado. Así está siempre él, moreno. Soy testigo también que una noche nada más terminar un concierto en Sevilla fui invitado a su camerino donde un fisioterapeuta, que llevaba en su grupo, lo atendía con masajes para paliar los dolores que normalmente sufre y aguanta. Eso lo desconoce el gran público.

La carrera musical de Julio Iglesias tiene su inicio como conoce casi todo el mundo en el mismo mes que lleva su nombre, año 1968, cuando resultó vencedor en el Festival de la Canción de Benidorm con "La vida sigue igual". Harto sabido es que no tenía idea de cantar ni de componer canciones; que lo suyo era ser portero juvenil del Real Madrid (cuando aún estudiaba Derecho), orgulloso de haberle parado un penalti nada menos que a Di Stéfano en un partido de entrenamiento. Y que durante su convalecencia tras el accidente de coche un enfermero le regaló una guitarra para entretenerse, apellidado Magdaleno, ajeno a que el lego en cuestiones musicales resultaría ser con el tiempo un intérprete de melodías románticas; con escasa voz al principio, pero dulce, atrayente, sugestiva con el paso de los años y el trabajo concienzudo. También la suerte le dio un empujón en aquel festival benidormí: cuando presentó su canción según las bases el plazo de admisión estaba cerrado. Medió el Ministro José Solís, a instancias del padre de Julito, que había atendido como ginecólogo a la esposa del jerarca. Y "La vida sigue igual" entró en liza. Ganó. Sépase que la organización del certamen, era la R.E.M. (Red de Emisoras del Movimiento). Dependía del Ministerio de José Solís. Por cierto: en la primera parte de un reciente "Lazos de sangre", programa de TV.E su hija Chabeli dijo que en ese festival estaba previsto que dicha melodía fuera interpretada por otro cantante, éste se puso enfermo, según ella, y entonces llamaron a Julio. Mentira. Éste se trasladó a la ciudad alicantina en un modesto utilitario, conducido por Manolo Otero, que también tomaba parte en el certamen. Viaje que duró más de lo previsto pues ese cacharro se les averió durante la travesía.

Cuando este verano se han cumplido cincuenta y cinco años de aquel triunfo festivalero, la biografía musical de Julio Iglesias es impecable, resumida aquí, amén de haber intervenido en miles de conciertos en todo el mundo, en la venta de trescientos millones de discos en catorce idiomas. Un récord no igualado por ningún otro cantante hispano.

Su fortuna es inmensa. La ha sabido diversificar en inversiones de todo tipo. Tiene su mansión en Indian Creek, Miami, en una especie de islote privado donde apenas vive un centenar de residentes millonarios. El cantante adquirió un quince por ciento de ese complejo; una de sus parcelas se la vendió a Ivanka Trump, hija del expresidente. En las Bahamas, Julio posee asimismo otra isla dotada de heliopuerto, que utiliza con su jet privado. Es en Punta Cana, República Dominicana, donde más tiempo pasa en otra finca de ensueño, y donde ha realizado no pocas adquisiciones y negocios, algunos tan lucrativos como el petróleo. En España, puede que tenga otras inversiones inmobiliarias, que no conocemos, salvo su mansión malagueña, finca que le compró al matador de toros Curro Romero. En su interior contrajo su segundo matrimonio religioso con Miranda Rijnsburger en agosto de 2010, cuando ya llevaban conviviendo desde 1991, padres de cinco hijos. Los otros tres restantes son de su primer enlace con Isabel Preysler. De estos últimos, con quien más contacto tiene es con Julio José. A Enrique, apenas lo ve. Y de vez en cuando sí que recibe la visita de Chabeli. No obstante, Julio Iglesias reconocía que durante su matrimonio con Isabel desde 1971 a 1979, apenas se interesó por su prole. Sí ha sido mejor padre con los cinco retoños de su segunda unión. De todas formas no es precisamente un padrazo.

Sus historias y leyendas amatorias las llevó a cabo estando casado con Isabel Preysler (causa de su separación). Con Miranda procuró no caer en los líos que sostuvo extramatrimonialmente casado con Isabel. Y sentó ya la cabeza tras casarse con ella. En la actualidad cualquiera puede suponer que, a sus ochenta años, el cantante español más internacional de toda la historia, ya se ha jubilado hace tiempo como "donjuán". Es el reposo del guerrero. Mas este jubilata de oro mantiene un sueño cercano: poder cantar durante los próximos fastos del Santiago Bernabéu, cuando se inaugure su esperada restauración. Lo mismo en esa fecha le da por retirarse, mientras se despide con un ¡hala, Madrid!