Sandra Barneda cuenta su experiencia con Bertín Osborne: "Intentó llevarme a su finca"

El programa Así es la vida dedicó parte de su programa de este miércoles a repasar el currículum amoroso de Bertín Osborne después de salir a la luz su supuesta relación con Encarna Navarro. Le extriunfita ha declarado en los últimos días que mantuvo una aventura con el cantante durante más de 15 años, coincidiendo por tanto con el matrimonio con Fabiola.

En la mesa del programa de Telecinco se debatía sobre otras mujeres que podrían dar la cara y contar su experiencia con el cantante. Además, algunas de las colaboradoras contaron su experiencia personal con Bertín, incluso Sandra Barneda, presentadora del magacine que fue traicionada por sus compañeros al desvelar que el cantante trató de tener algo con ella.

"Todos sabemos que cuando Bertín te invita a su finca... ¿o no, Sandra?", preguntó entre bromas la periodista Gema Fernández a lo que la presentadora respondió: "Sois unos traidores todos", para después narrar cómo Bertín trató de llevarla a su finca para profundizar en su relación: "Yo con Bertín no he tenido nada. He tenido muy buena relación con él, pero hubo un momento en el que él sintió atracción por mí. Él lo intentó a su manera, bien, invitándome a su finca. Le dije 'no, gracias'. ¡Y ya está! No pasa nada".

La catalana reprochó a los tertulianos que hiciesen público lo que había comentado en privado: "Pero sois unos traidores y no pienso decir nada ni contar nada en ningún vídeo más". Después envió un mensaje a Osborne: "Esto casi se está convirtiendo en un programa de humor, tennos en cuenta. Llámanos y nos puedes contar cualquier otra anécdota que quieras. Todo lo hacemos con cariño, de verdad. Pero sabes que no estoy mintiendo".