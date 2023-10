La escapada de Bertín Osborne que desmiente su tristeza: "Se lo estaba pasando pipa"

Los diferentes frentes abiertos con los que ha tenido que lidiar Bertín Osborne en las últimas semanas han hecho que desaparezca de la vida de pública. El cantante y presentador está refugiado en su finca de Sevilla y hace vida normal junto a sus amigos y su familia, pero prefiere mantenerse al margen de los focos. Ni siquiera confirmó su presencia en el XXI aniversario de las bodegas Cepa 21, una fiesta que iba a suponer su primera aparición pública tras los escándalos de Encarna Navarro, Chabeli Navarro, Gabriela Guillén y su exmujer Fabiola Martínez.

Según fuentes cercanas a Bertín, el presentador "está pasando unos días muy duros". Marisa Martín Blázquez explicó en el programa Fiesta de Telecinco la situación le está superando: "Lo está pasando fatal por su familia, también está un poco enfadado y de bajón". Según comentaron algunos colaboradores, las hijas del presentador están muy cansadas de la persecución de los medios de comunicación y quieren que todo acabe de una vez. Respecto a Bertín, Pipi Estrada asegura que Bertín le ha dicho que está pasando una etapa difícil y que ''es tiempo de tormenta y está con el paraguas, ya saldrá el sol'".

¿Cuál es la auténtica situación de Bertín Osborne? "¿Cuál es la fuente que dice ‘qué mal está Bertín’"?, se preguntó Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de Es la mañana. Según Beatriz Cortázar, "hay una foto de Bertín de hace tres días en Ubrique en una cena con Paz Padilla, el Turronero, entre otros, que estaba guapo, delgado y pasándoselo pipa", descartando que el presentador esté tan mal como se dice. En las imágenes que compartió Paz, Bertín aparece sonriente en un viaje del que disfrutaron otros famosos como David Summers, Paula Echevarría o Miguel Ángel Silvestre.

Su última intervención pública se produjo hace dos semanas precisamente en el programa Fiesta y también a través de Pipi Estrada. "¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma? Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí porque aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi, ¿no puede alguien poner cordura en esto?", habría dicho un enfurecido Bertín. Un mensaje donde dejaba claro que prefiere disfrutar junto a sus amigos hasta que pase el chaparrón.