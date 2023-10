El pasado 2 de octubre, Carlos Fitz James-Stuart, actual Duque de Alba, cumplía setenta y cinco años en la intimidad familiar. Primogénito de una familia de seis hermanos, siempre ha sido un personaje discreto sin relaciones con los periodistas. Son escasísimas las ocasiones en las que aceptó ser entrevistado, y pocas también las que se prestó, al menos, a ser guía del Palacio de Liria, su residencia. Un desconocido para los españoles (casi tanto como su hermano Alfonso, segundo en la dinastía. Fernando y Jacobo, aunque discretos, han sido más condescendientes con la prensa. Cayetano es el más abierto en ese sentido. Y la benjamina, Eugenia, quien lleva una vida social más activa.

Treinta y siete títulos nobiliarios, nueve con Grandeza de España, son los que heredó Carlos de sus antepasados. Su infancia y adolescencia transcurrieron con una educación severa. Tal vez ahí, cuando alcanzó la juventud, quedó marcado para siempre su carácter excesivamente serio, protocolario, que únicamente cambia un poco en la intimidad, con las personas de su entorno que lo encuentran más comunicativo. Ello no significa en modo alguno que no cumpla las normas de cortesía que conlleva con su condición aristocrática. Pero he comprobado cuando algún colega nuestro se ha acercado hasta él y tras intercambiar un rápido saludo, cortar cualquier conversación que le signifique aceptar una mínima entrevista. Así es que su intimidad la mantiene de tal manera que ni siquiera una publicación como ¡Hola! haya conseguido con el transcurso del tiempo conocer muchos detalles sobre su vida de puertas para dentro del palacio que habita en la madrileña calle de la Princesa, a cien metros del final de la Gran Vía. Separado de su esposa, se le atribuyó un romance con la empresaria italiana Silvia Bruttini. Rumores existieron asimismo que lo relacionaban con la escritora Carmen Posadas, una vez viuda del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Aunque la relación más sólida, aunque intermitente, haya sido con su amiga de la infancia Alicia Koplowitz. Pero ¿sigue siendo su actual pareja? ¿Se ven a menudo? ¿En dónde? Porque nada nos hace suponer que ella esté a su lado en el palacio de Liria. Por supuesto en ningún acontecimiento social se les ha visto juntos, como no sea excepcionalmente alguna vez, pero evitando a los fotógrafos.

Cuando su boda el 28 de junio de 1988 con Matilde Solís en la Catedral de Sevilla, Carlos Martínez de Irujo supuso para muchos españoles el conocimiento, aunque superficial, de una figura relevante de la aristocracia española. Los medios informativos se hicieron eco del acontecimiento social más importante en nuestro país en esa época. Como informador fui acreditado para acudir a ese evento al que asistieron cientos de invitados de alto rango, los caballeros con indumentaria para la ocasión y las señoras tocadas con mantilla. Un ambiente que despertó la curiosidad de varios miles de sevillanos apostados a la puerta principal del templo, abierta inusualmente esa tarde. La novia, con apellidos también de alcurnia, Beaumont y Martínez Campos. El novio con espectacular uniforme de la Maestranza. Ése día, tras las oportunas gestiones ante el Ministerio correspondiente, el de Justicia, de la Duquesa de Alba, su hijo Carlos pudo ostentar como primer apellido, el de su madre, Fitz-James Stuart, en perjuicio del que le correspondía por vía paterna, Martínez de Irujo. ¿Razones? Para que la descendencia del matrimonio pudiera mantenerlo en adelante, como un símbolo de rancia prosapia británica. Recuérdese que Cayetana era hija única y su apellido podía perderse a su muerte. Es lo mismo que sucedió con el primer nieto varón de Franco, apellidado Martínez-Bordiú, caprichosamente también ostentando el de su madre tras ser inscrito en el Registro Civil con ese cambio. Para que llamarse Franco, nieto del Dictador, no se perdiera. Puede que Francis lamentara un día aquella decisión: nunca ha pasado inadvertido.

Carlos ostentaba el ducado de Huéscar. Al casarse se fue con su esposa a otra residencia, dejando el palacio de Liria.Tuvieron dos hijos, Fernando y Carlos. El heredero de la Casa de Alba pudo después de un tiempo regresar adonde familiarmente había vivido siempre. Su vida conyugal atravesó una profunda crisis. Las causas nunca pudieron conocerse. Matilde Solís pasó por una aguda crisis depresiva. Parece ser que de niña tuvo parecidos accesos mentales. En 1999 acudió a la consulta del psiquiatra Javier Criado. Nunca debió hacerlo, confesaría ella misma. Durante los seis meses que duró ese ¿tratamiento?, la paciente hubo de soportar indebidos tocamientos del doctor, al que terminaría denunciando, bajo la acusación de abusos sexuales.

Carlos, Duque de Huéscar, vivió un tiempo preocupadísimo como es lógico por cuanto le ocurría a su esposa. En esa época, su madre, la Duquesa de Alba, había contraído un segundo matrimonio con el ex jesuita Jesús Aguirre. Éste, intimó con Carlos para ayudarlo a superar aquella desgracia en su matrimonio, roto en 2004. En adelante, la vida de quien fuera esposa del heredero de la Casa de Alba transcurrió lo más discreta posible. Pertenecía a una familia muy piadosa, relacionada con el Opus Dei. Quiso rehacer su existencia más adelante con Borja Romero-Santamaría y así transcurrieron cuatro años de aparente estabilidad, hasta su ruptura. Después no se conoce ningún otro hombre que haya despertado en Matilde Solís ningún interés. Con Carlos, su ex marido, mantuvo en los últimos tiempos una relación amistosa, probablemente atendiendo el ruego y deseo de sus hijos. Ella fue madrina de su primogénito Fernando con Sofía Palazuelo. Su otro descendiente, Carlos, se casó con Belén Corsini, heredera de una gran fortuna.

La muerte de la Duquesa de Alba el 20 de noviembre de 2014 supuso para la familia un doloroso momento. Cayetana se había anticipado tiempo atrás a repartir su herencia entre sus seis vástagos. En principio, aparentemente, todos se sintieron beneficiados. Lo que en el fondo no era así. Transcurrido el periodo de luto, el nuevo Duque de Alba, Carlos, tomó las riendas de la Casa Ducal. Y al frente de la Fundación que lleva por nombre ese título, realizó una serie de resoluciones que afectaban al patrimonio familiar. Una gestión implacable para hacer frente a los cuantiosos gastos de cuantas posesiones heredaron él y sus hermanos. Y desde luego, en su afán de conseguir beneficios de la agricultura y ganado de las fincas, proyectó lo necesario para conseguirlo. Esa función la desarrollaba su hermano Cayetano, al que desposeyó del cargo. Y además le prohibió vivir en palacio, instando al administrador de la Casa a que dejara de pagarle mensualmente el sueldo con el que se mantenía. Esa severidad del Duque de Alba no gustó a sus hermanos, en especial por supuesto, a Cayetano. Éste, rompió a la fuerza sus relaciones. El resto del clan acabaría admitiendo que el "jefe" era Carlos. Y había que obedecerlo.

Para desquitarse de tanta ignominia, Cayetano Martínez de Irujo publicó en 2019 De Cayetana a Cayetano, un libro de recuerdos donde contaba aspectos nada conocidos de sus relaciones familiares. "La Casa de Alba soy yo y mis hijos", le dijo un día Carlos. El desdén, el mal pago que recibió Cayetano, le decidió a escribir su polémico escrito.. Fue una bomba entre los suyos. Sólo Fernando lo comprendió, pero el resto de sus hermanos no quisieron saber nada de él. En 2020, en una reunión, se reconciliaron. Aparentemente. Porque Cayetano continúa lamentando su situación de ser considerado poco menos que "la oveja negra de la familia". Razones poderosas mantiene por haber sido discriminado, sobre todo desde la prepotente y poco caritativa conducta de su hermano mayor. Como Duque de Salvatierra, Cayetano procura solventar su economía, nada boyante, como puede. Es afable, buen conversador y da muestras de bonhomía con su presencia de vez en cuando en las televisiones. Merece un presente mejor. Hay que comprenderlo. Muy recientemente ha vuelto a hablar de su familia en el transcurso de una entrevista televisiva con Ana Rosa. La manera con la que Cayetano se desahoga por la amargura que le invade ante esa desafección con él de los suyos.

Siguiendo con su carácter, inmutable en sus decisiones, el Duque de Alba ha logrado que el patrimonio familiar se sostenga, que la Casa de Alba mantenga todos los palacios y propiedades que en vida de su madre les suponían más gastos que beneficios. Un buen gestor, sin duda. Lo que más felicidad le produce sentimentalmente es reunirse con sus dos nietos, hijos de Fernando, su heredero, como ha ocurrido días atrás en Sevilla, y el que esperan, Carlos, su segundo varón, y Belén Corsini para primavera. La vida de quien rige los destinos de los Alba es en buena parte un misterio. De puertas adentro del palacio de Liria, es él quien dispone y manda entre los suyos.