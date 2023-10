Isa Pantoja se enfrenta a las polémicas del día de su boda: "Eché de menos a mi madre"

Cuando se cumple una semana de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno en Sevilla, donde se dieron el ‘sí, quiero' rodeados de amigos y familiares, la hija de Pantoja ya está de regreso a su puesto de trabajo en televisión. Un enlace en el que hubo dos importantes ausencias, la de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y que tuvo algún que otro episodio polémico, como la expulsión de Aneth, amiga de la novia, antes de la ceremonia.

Este viernes, Isa reapareció en el plató de Vamos a ver donde habló por primera vez sobre todas estas polémicas ocurridas el día más importante de su vida. Sin pelos en la lengua, la hija de la tonadillera aseguró que prefiere "quedarse con lo bueno", dejando entrever que todo lo demás carece de interés.

La joven confesó que en el momento previo a la ceremonia echó de menos a su madre y a su hermano: "Cuando me estaba vistiendo, en ese momento me acordé de mi madre y de mi hermano". En cuanto a los problemas de salud que ha tenido Isabel Pantoja, la joven dejó claro que "no sabía nada" y que se enteró por su compañero Antonio Rossi cuando contó que había tenido varias pruebas médicas en un hospital de Córdoba.

Isa explicó que no tiene comunicación con su madre porque "no se le permite": "No hay comunicación porque yo hace tiempo que no puedo tenerla. No porque no quiera. Sé lo que quieren que sepamos. Pero sobre su salud, no es nada grave, durmió en casa de un amigo y ya está", dijo, dejando claro que habla con terceros para estar al día sobre el estado de la cantante.

"Yo creo que sí se acordaron el día de la boda, pero tampoco pido que me envíen un mensaje", dijo Isa cuando le preguntaron por las ausencias de su hermano y su madre en la boda. Algo que tenía asimilado "desde hace un mes" por lo que refirió centrarse en la gente que sí la acompañó en ese día tan importante para ella: "He disfrutado de la gente que fue".

La colaboradora también confirmó que en la fiesta sonó la canción 'Amores normales' de su tío Agustín Pantoja: "A mi como artista me gusta. Y esa canción es muy bonita". Aunque tío y sobrina no tienen relación desde que Isa era adolescente, entiende la conexión que su madre tiene con Agustín: "Entiendo que para mi madre es alguien importante y eso lo respeto, otra cosa es que me duela más o menos que como persona...".

En cuanto al supuesto distanciamiento entre su madre y su prima Anabel, Isa afirmó no saber nada al respecto. "No lo sé. No sé cómo están ellas, Anabel en el discursó que dio, vino a decir que había que disfrutar con la gente que había ido a la boda. Quien ha querido estar, está". Sobre si cree que la asistencia de Anabel a la boda tendrá consecuencias con su madre, Isa no lo tiene claro: "Si tendrá consecuencias o no yo creo que ella lo habrá pensado antes de venir y vino, o sea que no sé, yo creo que no".

Por último, la hermana de Kiko zanjó la polémica de Aneth negándose a contar lo que realmente sucedió para echar a su amiga de la boda: "Lo que yo hablo con ella el día antes de la boda, lo sé yo. Lo que he vivido, lo sé yo y no tengo nada más que decir", dijo, añadiendo que actualmente no tiene contacto con ella.