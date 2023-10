Carmen Lomana llama gorda a Pilar Vidal en 'Espejo Público'

Se recrudece la guerra entre Carmen Lomana y Pilar Vidal en Espejo Público, que comenzó después de que la periodista pusiera en duda que Lomana había sufrido un robo con violencia en su casa de Madrid. Las colaboradoras se han vuelto a ver las caras en el plató este jueves, donde se ha revelado que Lomana llamó "gorda" a su compañera en una charla fuera de cámaras.

"Que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana, que va de ‘paz, amor, súper educación’, me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito (...) Tú no sabes detrás de cada persona que tiene sobrepeso si hay un problema. Como no lo sabes porque vives en tu mundo de yupi y ciencia ficción, te dedicas a insultar", contestó Vidal.

Carmen siempre haciendo lo mismo con las personas obesas 🤮 pic.twitter.com/4hb25qY6GP — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 26, 2023

Tras hacerse público el insulto, Carmen trató de explicarse ante el público y el resto de colaboradores, mientras Pilar Vidal trataba de contener las lágrimas. "Ya está bien de complejos. Yo tengo 75 y estoy muy contenta y lo digo siempre, pero mucha gente me ataca y me llama ‘vieja’ pero creo que todo es cuestión de actitud", denunció la socialité.

Susanna Griso trató de echar un cable a Vidal cuyas lágrimas se pudieron ver en directo. "Es evidente que Pilar eso le genera inseguridad y tiene un trauma con eso y está batallando", defendió la presentadora. Tras ser pillada, Lomana pidió perdón a la periodista a su manera. "Lo siento y perdona. Te he pedido perdón por si el argumento que yo he defendido de tener demasiada grasa te podía molestar. No ha sido ante las cámaras, ha sido en una reunión. Yo siempre he pensado que eras una persona que llevaba muy bien los kilos, y muy simpática y muy divertida, no daba la sensación...", dijo, a lo que respondió Pilar: "Pues no lo llevo muy bien".

Porque sea gorda y la vea feliz no tiene derecho a llamarle gorda punto mientras mas habla mas la caga🤮 pic.twitter.com/KyqtB9V6fS — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 26, 2023

Pilar reconoció que no lo está pasando bien y no le consiente a nadie que hable del tema, solo a su madre. "No lo hago con nadie porque no se me ocurriría. Me puedo meter con la opinión de alguien pero no con el físico. Mi madre es la persona que más quiero y la que más me lo dice, que quiere que esté bien. Es la que más me lo dice y muchas veces discutimos pero es la única persona a la que se lo acepto porque me quiere. No sabes lo que hay detrás", dijo entre lágrimas.