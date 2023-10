Apenas unas horas antes de la mayoría de edad de la princesa Leonor, otra persona muy querida y cercana a la reina Letizia ha cumplido años. Se trata de su hermana Telma Ortiz, que el sábado celebró su 50 cumpleaños con su discreción y afán de anonimato habitual.

Telma celebró tan señalada fecha con una fiesta en casa a la que acudió su madre, Paloma Rocasolano, junto a su pareja Marcus Brandler. Ni rastro de la Familia Real, aunque sí otros amigos y familiares del grupo.

Fieles todos ellos al afán de discreción de Telma, su madre mandó a su pareja a por el vehículo para entrar en la urbanización y poder salir sin ser vistos. Apenas hubo movimientos alrededor del domicilio de Telma Ortiz.

El marido de Telma, Robert Gavin Bonnar, también se dejó ver ejerciendo de 'maestro de ceremonias' a la hora de recibir a algunos de los invitados. Muy pendiente de todos los lugares donde pueden aparcar sus familiares y amigos, los fue recibiendo en la entrada llegando a lanzar un par de besos a un coche.

La madre de la reina Letizia llegó al domicilio de su hija sobre las 13h y salió una vez ya era de noche. Un día súper especial en el que no podía faltar y en el que demostraron que su pareja, Marcus, está de lo más integrado con la familia.

La mayoría de los invitados que asistieron al cumpleaños portaban bolsas de regalos, destacando una chica que lleva una con una fotografía de Marilyn Monroe; y otra mujer, que porta un regalo de la firma Furla, especialista en bolsos, carteras y complementos.

Tras la celebración, Marcus atendió a los medios y se limitó a decir "nothing to say" y "gracias" ante las preguntas sobre el cumpleaños de Telma y la gran protagonista de este mes, la Princesa Leonor. Sereno, se montó en su vehículo y fue a recoger a Paloma tras disfrutar de un día de lo más completo en familia.