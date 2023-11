Eros Ramazzotti, un abuelo de 60 años con una agitada vida amorosa

Eros Ramazzotti ha estrenado hace pocas semanas sus sesenta años. Con una vida plena de éxitos musicales, pero complicada en el terreno sentimental. Con dos bodas, varias amantes, tres hijos y ahora unido a una modelo que podría ser su hija, veinticinco años menor.

Eros Luciano Walter Ramazzotti vino al mundo el 28 de octubre de 1963 en el hospital San Giovanni, de Roma, hijo de un albañil y pintor, que había sido cantante aficionado, y un ama de casa. Vivían modestamente cerca de los estudios cinematográficos Cinecittá. Eso le permitió siendo niño jugar en sus alrededores y hasta participar como "extra" en alguna película, caso de Amarcord, que dirigió Federico Fellini. Eros nunca pensó ser actor, en realidad no tenía decidido qué hacer. Estudiaba Contabilidad para ver si trabajaba de oficinista en alguna empresa. Se había convencido de que no estaba preparado para la música, pues muy jovencito no lo habían admitido en el Conservatorio. Una decepción, pues se encontraba aprendiendo a tocar la guitarra que le habían regalado en casa. También luego procuró aprender algo de inglés pues su familia, de escasos medios económicos, hallábase decidida a emigrar a Australia en busca de mejores horizontes.

Entre esas dudas desde la infancia y adolescencia, ya alcanzada su mayoría de edad, decidió presentarse a un concurso de canciones, el de Castrocaro. Fallido intento de ganarlo. No obstante los directivos de una casa discográfica se fijaron en su voz nasal, y le firmaron un contrato. Después, sus apariciones en el Festival de San Remo fueron abriéndole las puertas para triunfar poco a poco con sus baladas o sus piezas pop. De su primera época, registramos algunos de sus éxitos: "La cosa más bella", "Cosas de la vida", "Un ángel como el sol que tú eres", "Otra como tú", "Una canción para siempre", "Por ti me casaré", hasta más recientemente un dúo con Alejandro Sanz, "Soy", y "Los últimos románticos" junto a su último álbum fechado en 2022, "Latido infinito". Eros Ramazzotti canta en varios idiomas, entre ellos, el nuestro, en un perfecto español. Aquí tiene muchos admiradores, sobre todo del sexo femenino; ha actuado en bastantes ocasiones.

Su aspecto ha cambiado. Contemplamos fotos suyas de adolescente con largo pelo ensortijado. Luego, veinteañero, ya peinando su pelo liso. Y en la actualidad casi con la cabeza rapada. Desde luego conserva su atractivo físico, un porte atlético, a veces ha mostrado su musculatura. Muy activo, siendo abuelo desde el pasado año gracias a su hija Aurora, fruto de su primer matrimonio. Porque ha tenido otro y algunas aventuras amorosas. Es uno de los grandes de la canción italiana, junto a Umberto Tozzi y Andrea Bocelli. Un galán de la canción romántica.



Conoció a una modelo suiza y presentadora de televisión, Michelle Hunziker. Se casaron en 1998 en un castillo romano, después de haber alumbrado su primera hija, Aurora Sofía. Era un matrimonio feliz, que se deshizo por algo inesperado para Eros. Resultó que de buenas a primeras a Michelle le entró una obsesión: entrar en una secta. ¿Qué le impulsó a ello? Lo ignoramos. En 2002 se divorciaron. Para Eros Ramazzotti fue un golpe del que tardó en recuperarse. Tanpoco es que se fuera con la primera mujer que le hiciera tilín. Esperó hasta enamorarse en 2007 de otra modelo, la paraguaya Claudia Galanti, pero no se casaron, aunque en Wikipedia den por hecho que sí hubo enlace, lo que no hemos podido verificar. Sí que nos consta, después de haber roto en 2008 esa relación, que el cantante, siempre con su estampa tan varonil, se casó en segundas nupcias con una también modelo y actriz, Marica Pellegrinelli. Fue en 2014, aunque en otro lugar encontramos que fue en 2010. Apostamos por la primera de esas fechas. Boda celebrada en Milán, la capital donde Eros Ramazzotti había fijado su residencia en los primeros años 80. Fueron padres de Raffaella María y Gabrio Tulio. Todo parecía ir bien entre ellos cuando nos enteramos, nada más convertirse en abuelo por segunda vez de un varón, Cesare, que se habían separado. Eso ocurría en plena pandemia, 2019.

Y a poco de aquella ruptura, Eros Ramazzotti se enamoró de nuevo, ahora de una jovencita, Dalila Gelsomino, que, para no variar, es también modelo como sus anteriores parejas. En una palabra: no puede vivir sin una mujer al lado. Y que sea una belleza desfilando por las pasarelas.