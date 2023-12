Joaquín Torres, ingresado en el hospital tras sufrir un grave atropello

Joaquín Torres se encuentra ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras ser atropellado por un vehículo cuando conducía su motocicleta. El accidente ocurrió el pasado lunes en la calle Alcántara de Madrid cuando el coche salió de un garaje sin mirar y se lo llevó por delante. Él mismo se ha encargado de contarlo con un vídeo en sus redes sociales en el que aparece postrado en la cama del centro médico y con algunas dificultades para hablar.

"Os enseño mi particular sala de despiece", bromea desde la habituación del hospital. "Los motoristas en Madrid somos transparentes. Me he jurado que será última vez que coja una moto. Es un accidente muy, muy farragoso que ha podido ir a mayores", asegura. El excolaborador de televisión confirma que tiene la pelvis rota por varios sitios, además del antebrazo. Por si fuera poco, ha sufrido una lesión de hígado y pulmones.

"Cuento esto para concienciar de que las motos en Madrid son tremendamente peligrosas y pediros perdón por las ausencias que puedan derivar de este golpe", explica. La próxima semana será operado en una intervención que "durará más de cinco horas" y ha aprovechado para agradecer al equipo de su traumatólogo, el doctor Chana, por "las atenciones y la enorme profesionalidad. "No valoramos lo suficiente los hospitales públicos. Espero que todo vaya bien y gracias", sentencia.

El accidente se produce varias semanas después de que decidiera centrarse en su trabajo como arquitecto y dejar de lado la televisión por un encontronazo en Espejo Público. "Si el nuevo rumbo de la dirección de Alberto Díaz [exdirector de Sálvame] es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores, va a ser que conmigo no. Ellos juegan con el poder que les da una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión", dijo en un comunicado.