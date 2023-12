Pasados unos días del multitudinario entierro de Concha Velasco, repasando imágenes de los familiares más cercanos que estuvieron en el sepelio y el funeral, advertimos que para la mayoría de los informadores gráficos pasó inadvertida la presencia del único hermano de la gran actriz, vallisoletano también como ella. Tampoco se le citaba en las crónicas; probablemente habría alguna, no sé, pero desconocemos ese dato. Más tarde sí han aparecido imágenes, pocas, de Manuel Velasco Varona, de ochenta y dos años. Con los cabellos cenicientos, algo revueltos y un rictus en el rostro que reflejaba el inmenso dolor por la pérdida de su querida hermana.

Entre Concha y Manuel hubo siempre mucho cariño, aunque en la madurez de ambos, por razones nunca explicadas por ellos, el trato no fue tan frecuente; lo que quedó patente en el último tramo de vida de la actriz, quien llegó a quejarse que Manuel la visitara muy de tarde en tarde. Él ha dicho fechas atrás que se querían mucho, aunque a veces, admitía, no la viera con frecuencia. Manuel Velasco hace tiempo que se jubiló. Lo conocí en sus mejores años, veinteañero, cuando mantenía una sonrisa casi permanente: era tan simpático como a veces algo chulito. Aparecía en los repartos de algunas comedias cinematográficas. Eso sucedía mediada la década de los 60, pues ya en la siguiente se ganaba la vida como ayudante, luego director, de fotografía, interviniendo en películas importantes.

Cuando en los primeros años 60 era un galancete en la pantalla y por las noches coincidíamos en discotecas y lugares frecuentados por gentes de la farándula, él se pavoneaba junto a quien era su novia, Geraldine Chaplin, la hija de "Charlot". Su amistad se prolongó varios años. Él la acompañó a varios países donde se promocionó Doctor Zhivago, película en la que ella tenía un papel destacado. Tan bien se llevaban que Geraldine vivió una temporada en el domicilio de los Velasco. Se les veía muy felices. Pero tan jóvenes que no parecía albergasen propósitos de boda. Manuel era algo picaflor y gustaba mucho a las chicas de su pandilla. Geraldine, lo comprendía, con su educación sajona, bien distinta a la del ligón que era Manuel. El caso es que ya en la segunda mitad de los 60 cada uno fuese por su lado y ella se convirtió en la musa y compañera de Carlos Saura.

De Manuel Velasco fuimos perdiéndole la pista, ya se le veía menos en las discotecas pues tenía que madrugar para trabajar en los rodajes. Por razones en las que no entramos, quizás porque necesitara dinero, su hermana Concha le hizo un favor, que no gustaría en las revistas del corazón. Sucedió que Concha alumbró su primer hijo, al que tuvo entonces que registrarlos con los apellidos de ella. El caso es que Manuel se prestó a realizar las fotografías de su sobrino, a las pocas horas de nacer. Imágenes que acabaron en la redacción de ¡Hola!, cuyos rectores pagaron a su autor la entonces elevada cantidad de un millón de pesetas. Quedó dicho que ese favor de Concha a su hermano fue una de las pocas ocasiones, quizás la única, que la pucelana cometiera una acción parecida en el futuro, proporcionando una exclusiva. En adelante, siempre estuvo a disposición de todos los medios, sin cobrar ella jamás ningún estipendio. Otra cosa es que algunos reporteros, por su cuenta, lograran otros reportajes no compartidos con nadie.

Manuel Velasco, en la época que cobró la mentada exclusiva, contrajo matrimonio con la actriz y modelo María José Díez. Escribo de memoria y supongo que aparecerían en algún semanario. Aunque Manuel no fuera ningún personaje ya de relieve, al margen de su currículo profesional. Transcurría el año 1973. En años sucesivos dejó de aparecer en las revistas salvo en alguna ocasión familiar. Tuvo dos hijas: Manuela, una estupenda actriz, y Carlota, periodista, que presta sus servicios en Antena 3.