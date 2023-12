Miguel Ángel Muñoz, de la mano de Meriloves en el concierto de Sting

Miguel Ángel Muñoz y María Partida, más conocida en redes sociales como Meriloves, disfrutaron juntos el pasado viernes del concierto que Sting ofreció en el festival 'Christmas by Starlite' celebrado en el recinto IFEMA de Madrid. Según ha podido saber este medio, el actor y la influencer fueron vistos cogidos de la mano en el recital del artista y apartados de su grupo de amigos.

Muñoz estuvo acompañado de otros rostros conocidos como los actores Adrián Lastra y Clara Chaín o el modelo Juan Betancourt aunque decidió no compartir contenido de la noche en Instagram. En cambio, María no pudo ocultar la emoción y publicó varios vídeos de algunas de sus canciones favoritas de Sting, pero en ningún momento fotos juntos que evidencien su amistad o algo más. Miguel Ángel y Meriloves tienen amigos en común como el matrimonio formado por María Pombo y Pablo Castellano aunque, mientras él la sigue a ella en Instagram, ella no le sigue a él.

Meriloves ya era una conocida influencer cuando comenzó una relación con Dani Martín, pero su popularidad creció considerablemente. Su amor surgió a finales de 2021 gracias al citado Pablo Castellano, íntimo del cantante desde la infancia. Aquel breve noviazgo estuvo marcado por los altibajos, ya que según Martín la suya era una relación abierta. "Es una relación abierta que es lo que se lleva ahora ¿Por qué no se puede uno liberar, no estar... todo?", explicó entonces el artista, siempre expresando el amor que sentía por ella, entonces "la mujer más importante de mi vida".

Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales, actualmente está centrada en su trabajo en las redes sociales, donde tiene más de 110.000 seguidores, así como en el cuidado de su hija Gabriela, fruto de su relación con el exjugador del Real Madrid y Getafe, Pedro Mosquera.

En cuanto a Miguel Ángel Muñoz, tras su noviazgo con la cantante Ana Guerra no ha vuelto a tener pareja conocida. La revista Diez Minutos publicó el pasado mes de noviembre que fue pillado en compañía de una joven llamada Laura en actitud cariñosa. Ambos fueron vistos abrazados y agarrados de la cintura tras una carrera que Miguel Ángel había completado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.