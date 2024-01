La controvertida entrevista de Bertín Osborne que publicó este miércoles la revista Hola podría tener consecuencias para el artista. Esta es la conclusión a la que han llegado este jueves los integrantes de Crónica Rosa de Es la mañana de Federico comandada por Isabel González.

Según ha explicado Daniel Carande, sus palabras sobre la paternidad del hijo que esta semana ha tenido con Gabriela Guillén podrían pasarle factura de cara a una resolución judicial: "Le pude subir un 30 por ciento la pensión, por torpe y por decir esas cosas públicamente". El periodista se refiere a las declaraciones del madrileño asegurando que "no va a ser padre": "No me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre (…) Ella (Gabi) dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad".

Para la subdirectora del espacio, Isabel González, hay unos pagos previos con los que Bertín "reconoce en algún momento la filiación". Ingresos que el juez podría tener en cuenta. "’No voy a ser padre', para mi es una de las frases más fuertes de la entrevista. Si se ha publicado esto en la portada de la revista Hola es porque lo ha dicho a conciencia. Lo repite hasta tres veces en la entrevista. Luego hay cierta maledicencia al decir que echa de menos la vida marital con Fabiola Martínez. Habla de ella como que es una mujer decente".

Unas reflexiones que ha compartido su compañera de mesa Beatriz Cortázar, quien ha recordado que fue Gabriela la que renunció a los pagos de Bertín: "Esto no es una ONG o una fundación. Si no querías ser padre haber tomado medidas. Esto no es ayudar, si eres el padre eres el padre. Puedo entender que hay cosas que no son fáciles de digerir, pero cuando te sientas en una portada en un reportaje él sabe muy bien el mensaje que quiere transmitir. El que le haya dicho que lo está haciendo bien, flaco favor le está haciendo (...) Bertín ha abierto la veda, ahora es Gabriela la que tiene vía libre para hablar".