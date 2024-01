Mónica García busca casa en Madrid tras su discreto divorcio

Mónica García despidió el año en un buen momento profesional por su reciente nombramiento como ministra de Sanidad pero amargo en lo personal, ya que en octubre se divorció de su marido, Enrique Montañés García, con el que tiene tres hijos en común.

A finales del mes de junio ya se habló de una crisis en su matrimonio. Algunas conocidas de la exlíder de Más Madrid desvelaron que no pasaban por su mejor momento y otros vecinos la vieron buscando piso por el exclusivo barrio de Salamanca, concretamente en la calle Goya, donde se interesó por un piso 200 m2 en la calle Goya cuyo precio en el mercado rondaba 1.000.000 de euros.

Llegado 2024, ‘médica y madre’ sigue buscando dónde instalarse. "La que anda buscando casa para comprar o alquilar es la extraordinaria MeMa", contó Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de Es la mañana. Beatriz Cortázar, desconocedora del divorcio, recordó que la familia vivía en un ático en la zona de Retiro. "Saliendo tarifando. Se han separado y un día la vieron por la calle Goya pero no se la alquilaron", explicó el director del programa, recordando que la propietaria, al enterarse de que García estaba interesada en su vivienda, rechazó negociar.

Mónica García y su exmarido firmaron el acuerdo de divorcio a finales de julio, según publicó El Debate. Aunque en un principio se habló de que la causa fue la presión mediática y otras diferencias como pareja, lo cierto es que hubo un incidente que se interpretó como detonante.

Casualidad o no, la separación se conoció tras salir a la luz que Enrique Montañés recibió el bono social térmico para "consumidores vulnerables" por valor de 195,82 euros al ser familia numerosa y por el que la propia ex portavoz de Más Madrid pidió la dimisión de Enrique Ossorio. "Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública", escribió entonces Mónica García para poco después dejarse en evidencia.