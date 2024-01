Genoveva Casanova habla desde México: "Estoy tratando de desconectar"

Después de varias semanas de silencio y reclusión, Genoveva Casanova ha roto su silencio sobre el escándalo de su relación de amistad 'especial' con el ya rey de Dinamarca, Federico X. Los últimos días han sido especialmente complicados para la mexicana pues según confesaron personas de su entorno su salud se habría visto resentida.

Cabe recordar que hace seis meses Genoveva sufrió una embolia a causa de un infarto pulmonar y las continuas informaciones sobre ella parece que no están ayudando en su recuperación. Ahora ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a México pare reunirse con amigos y familia.

Desde allí, ha roto su silencio con nuestra compañera de esRadio Beatriz Cortázar, que en su participación en Y ahora Sonsoles comentó sus palabras: "Estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada, aunque algunos digan lo contrario", decía el mensaje de Genoveva, desmintiendo así los rumores de que está filtrando información a la prensa.

"Desde la coronación estaba más desconectada porque nosotras nos hemos mensajeado durante este tiempo. Se especulaba que podía estar en muchos sitios, se hablaba incluso de Sevilla. Ella me aclara que ha optado por una desconexión no solo informativa sino de salud. Su únicas personas de confianza en estos momentos es su ex marido Cayetano y sus hijos. Dice que la situación es demasiado fuerte como para poder soportarla", añadió Cortázar sobre cómo está viviendo Genoveva estos días.

Aunque son varias las fuentes que apuntan que Genoveva está pasando estos días en México, ella se niega a confirmarlo. Un viaje cuanto menos sorprendente pues, tal y como ha comentado Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, la prensa no ha conseguido captar "una sola imagen de Genoveva" saliendo de su domicilio al aeropuerto. En el momento de su supuesto viaje, la prensa seguía en la puerta del domicilio de la socialité, por lo que de haber conseguido salir del edificio alguien le habría ayudado.