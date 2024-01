Chenoa y el "hastío" por sus rupturas: "¿Me vendría bien llorar? Sí"

La ruptura de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas el pasado mes de octubre, apenas un año después de casarse, podría ser una de las más inesperadas, misteriosas y traumáticas de los últimos meses. Ahora, la cantante ha roto su silencio para hablar casi por primera vez de manera extensa sobre tan difícil momento.

Muy sincera, Chenoa sí ha admitido que sufrido "ansiedad" tras su separación por 'culpa' de las cámaras. "Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso", asegura, revelando que sobrelleva la presión mediática con ayuda de su psicólogo, que como afirma es "como ir al gimnasio".

Chenoa, que ahora triunfa con la nueva versión de Operación Triunfo en Prime Video así como en El Desafío, el talent de Antena 3, ha querido quitar algo de dramatismo al asunto sin llegar a revelar, eso sí, si la ruptura con el médico es definitivo.

La cantante suma esta ruptura a un historial amoroso algo desafortunado. En el recuerdo de todos, su adiós a David Bisbal en el año 2004 tras unos rumores de infidelidad de él. "Estaba todo fuera de control. Recuerdo una vez que me fotografiaron agarrando a mi perra. Yo acababa de romper con una pareja y titularon 'La celulitis del desamor'. Subí a mi casa llorando. Me dolió mucho. Yo no estaba bien y eso me terminó de tirar para abajo", ha recordado dolida sobre aquellos años.

A la mallorquina ya no le molesta que le pregunten por la carrera de él "porque le tengo mucho respeto profesionalmente. Pero no le encuentro explicación. Me llama la atención y me causa hastío. Yo he hecho muchas cosas como para que 20 años después me sigan preguntando por Bisbal" asegura.

Chenoa parece, en definitiva, haber aprendido lecciones del pasado: "Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. ¿Me vendría bien llorar? Sí. Pero con el tiempo las cosas te duelen menos porque ya te han pasado antes. Con la edad te das cuenta de que no sirve de nada sentir pena por uno mismo. Lloro cuando menos lo espero: con una canción, una serie, una película".