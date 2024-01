Frank Cuesta, a punto de morir por el ataque de un ciervo

Frank Cuesta ha compartido un vídeo en su canal de Youtube donde muestra el escalofriante ataque de un ciervo que ha podido tener graves consecuencias. En el vídeo, titulado "A punto de morir hoy (atacado brutalmente), Cuesta muestra las heridas que le dejó el animal, apodado Perrito, que está en celo: "Me he limpiado las heridas, me he cosido porque tenía una herida bastante profunda.

"Perrito lleva días bastante nervioso, tenía dos cables y en la pelea de hoy le he quitado el último", explica antes de enseñar las imágenes del brutal ataque. "Estoy apaleado, todavía con el susto porque es una situación que puede ser de vida o muerte. A veces la fauna es así, es jodida", asegura el herpetólogo.

El ciervo, que pesa más de 200 kilos, "es un animal con unas astas que te pueden matar y te pueden atravesar". En las imágenes se ve cómo Frank trata de quitarse las astas del torso con gran dificultad después de la arremetida. "El santuario funciona porque los animales están asalvajados", reconoce, ya que aunque Perrito es un animal que le "adora", tiene "sus reacciones y su testosterona".

Al final del vídeo se ve a Fran Cuesta con la ropa completamente rasgada tras las cornadas recibidas. "Son cosas de vivir aquí. He calculado mal, pensé que él tenía salida y no la tenía. Tengo heridas por todos lados. He tenido que agarrarme, arrastrarme y estar un rato a ver quién se cansaba antes", confiesa. Afortunadamente, Cuesta consiguió salir con vida aunque con muchas heridas.