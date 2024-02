Irene Montero se niega a 'abrir' su relación con Pablo Iglesias: "Soy celosa"

Irene Montero aprovecha que tiene más tiempo libre que nunca para pasearse por algunos de los podcast más famosos de nuestro país como El sentido de la Birra o La vida secreta de las madres. Esta semana ha tocado el turno a Animales Humanos, un podcast en el que la exministra ha hablado sobre sus temas habituales (feminismo, transexualidad...) pero que ha dejado declaraciones jugosas sobre su relación sentimental con Pablo Iglesias.

Cabe señalar que los rumores de ruptura y crisis llevan meses acompañando a la pareja de Galapagar. Aunque confirma que su relación con Pablo Iglesias sigue adelante, reconoce que han sido años complicados por motivos laborales y por la crianza de sus tres hijos, los mellizos Manuel y Leo, de seis años, y la pequeña Aitana, de cinco. Además confiesa ser una persona "celosa" cuando está en una relación, algo que contrasta con sus habituales peroratas sobre feminismo y toxicidad en la pareja: "No es la primera vez que lo digo, pero soy una persona celosa. Lo reconozco. No con orgullo, pero me han educado así".

Es moderna pero no mucho, por eso descarta ‘abrir’ su relación: "No me veo capaz de exponerme a una relación abierta. Me veo muy lejos de poder intentarlo, aunque soy consciente de que mi posición no es la más saludable", indicó, explicando que la exposición pública que ha tenido estos años la ha limitado a la hora de socializar: "La imposición de las relaciones monógamas están llenas de muchos mitos y mandatos que nos hacen sufrir muchísimo y entiendo que puedas sentir estos vínculos intensos con más de una persona al mismo tiempo. Me resulta absolutamente fácil de entender, pero imposible de ejecutar".

Sobre su infancia, afirma que le ha marcado "ser hija única": "Eso ha definido mi personalidad. Para lo bueno y para lo malo. Mi padre trabajaba muchas horas y le veía menos, pero mi madre estaba muy entregada y siempre hacíamos actividades juntas". Además recuerda su "espectacular" experiencia en un colegio concertado: "Tengo los mejores recuerdos y buena parte de lo que soy es por haber ido al Siglo XXI (famosa escuela privada ‘progresista’)".

Luego llegó una "adolescencia rebelde" en la que conoció a un hombre que la hizo "desfasar": "Gracias a ese primer amor empecé a escuchar a Joaquín Sabina. Sigo teniendo relación con él y con la mayoría de las parejas que han sido importantes en mi vida".