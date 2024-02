La proposición de Marta Riesco a Rodrigo de Paul tras su encuentro en una discoteca

Marta Riesco sigue en busca de amor y diversión tras su dolorosa ruptura con Antonio David Flores. Es habitual que en su perfil de Instagram cuente a sus seguidores sus andanzas y flechazos, pero la última anécdota implica a Rodrigo de Paul, uno de los jugadores más deseados del Atlético de Madrid.

La ex reportera de Telecinco se encontraba con una amiga en Rhudo, el restaurante/local nocturno que el chef Paco Roncero acaba de abrir en Madrid junto los actores Miguel Ángel Silvestre y Álex Gonzalez y los también colchoneros Antoine Griezmann y Marcos Llorente. Marta se topó con el centrocampista del Atleti, al que al principio miró horrorizada por el jersey naranja con agujeros que lucía. "De repente se dio la vuelta y era Rodrigo. Y oye, que el jersey ya no me parecía tan feo", bromeó.

Tras cruzarse en la puerta del baño, ambos volvieron a coincidir en uno de los reservados, aunque no fue el futbolista el que se acercó primero. "Me puse a bailar y en un momento determinado, un amigo de Rodri vino a hablarme. También era muy guapo pero me dijo que era su hermano", continuó. El argentino, que estaba "muy simpático y sonriendo a todo el mundo" terminó hablando con Marta, a la que preguntó que a qué se dedica.

Ni corta ni perezosa, la periodista le confesó que es "artista musical" y le enseñó su nombre en Wikipedia, donde algún bromista escribió que es cantante después de lanzar la canción No tengas miedo. "Como le tenga que contar a esta persona a qué me dedico, va a flipar", confesó Marta, que ahora se dedica a las redes sociales tras su mediático despido de Mediaset. "Si os pensáis que eso es lo más lamentable que hice... ¡No, me superé! Le canté la canción", contó, aunque lejos de huir horrorizado, De Paul continuó hablando con ella.

"Estuvimos ‘jiji jaja’ hasta que sus amigos decidieron que se tenían que ir y yo me quedé desolada", aseguró Marta. Tal fue el flechazo que sintió por el futbolista que al llegar a casa le escribió por Instagram y le hizo una proposición: "Tu jersey no me gustó nada pero tú me pareciste lo más. Así que ya no me importa tu jersey. Si quieres puedo llevarte de compras". ¿Contestará el rojiblanco a Marta? ¿Se irán de compras juntos? ¿Estamos ante la nueva WAG del Atlético de Madrid? Sin duda le puso coraje y corazón.