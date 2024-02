Adara Molinero acaba en urgencias tras sufrir quemaduras de segundo grado

Adara Molinero está viviendo uno de sus momentos más duros. La que fuera participante de Gran Hermano, reconvertida en influencer, quiso someterse a un tratamiento para eliminar las manchas en sus piernas causadas por el sol y otras heridas. Pero nada ha salido como esperaba.

Tras someterse al láser, Adara Molinero ha sufrido graves quemaduras de segundo grado. "No había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de 'Supervivientes'. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Al acabar, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima", explica.

Ella misma lo ha explicado en redes sociales: "Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a urgencias".

Según el testimonio de Adara, acompañado de fotografías, "aquí me estaban curando. Poniéndome gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. Me hicieron quemadura de segundo grado según el informe que me hicieron en urgencias".

Las quemaduras de Adara | Instagram

Nada, por tanto, ha salido como esperaba. "No sabéis la noche que he pasado. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo las curas. Me han destrozado toda la piel. Me dicen que se va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado".

Las quemaduras de Adara | Instagram

Una tragedia personal más que se suma a los reveses mediáticos derivados de la presencia de su madre, Elena Rodríguez, en la actual edición de Gran Hermano Dúo. Su progenitora, aunque acaba de salvarse de la expulsión, está resultando una de la concursantes más atacadas. Algo que sin duda afecta a la joven, ya que de paso no pocas críticas van también dirigidas hacia ella.