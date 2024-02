La clínica que provocó quemaduras a Adara Molinero da su versión y estudia demandarla

Los últimos días han sido muy complicados para Adara Molinero. La semana pasada denunció públicamente las quemaduras "de segundo grado" que sufrió en las piernas por un tratamiento que se realizó en una prestigiosa clínica dermatológica. Tras recibir una oleada de apoyo en las redes sociales, ahora podría ser demandada por falso testimonio.

El médico estético que trató a Adara no ha tardado en reaccionar a las gravísimas acusaciones defendiendo su trabajo y ha advertido a la influencer que podría poner una demanda por sus declaraciones. "Adara lleva dos años tratándose con este doctor y haciéndose diversos tratamientos", explicó el periodista Saúl Ortiz en el programa Fiesta.

El procedimiento era sencillo y según la clínica, Adara estaba al tanto del tratamiento al que iba a someterse. "Acude para tratarse las marcas de las piernas, que consiste en un láser que quema la piel con quemaduras controladas, para que luego la piel se regenere. Ella se pone nerviosa y acude a urgencias sin atender a las indicaciones del equipo médico de muy malas maneras y sin dejar que hagan su trabajo", contó Ortiz y añadió: "De hecho, el médico la persigue para decirle que lo sucedido es lo normal.

Molinero no siguió los consejos de los profesionales de la clínica y optó por ignorar al doctor. "Cuando consigue hablar con ella, ella dice: 'no quiero saber nada, habla con mi abogado'. Y están valorando interponer una demanda contra Adara por hacer mala publicidad acusándoles de mala praxis. Desde la clínica mantienen y se reafirman en que el protocolo se hizo correctamente y que no existe ningún tipo de negligencia", dijo el colaborador.

"No había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Al acabar los tres láser me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía", explicó entonces Adara a sus seguidores, acompañando el texto con una impactante imagen de sus piernas repletas de quemaduras.

Tal y como explicaba, en el hospital le hicieron las curas, le pusieron medicación en una vía y le vendaron completamente las piernas. Muy afectada, anunció que ya había puesto el tema en manos de sus abogados para tomar medidas legales contra el dermatólogo.