Los 90 años de Joan Collins con su quinto marido y sus planes de belleza

La veteranísima actriz Joan Collins sorprendió en la entrega de los últimos premios Emmy, en un teatro de Los Ángeles, luciendo un espectacular vestido de lentejuelas adornado con diamantes. Un modelo que estaba inspirado en los que solía exhibir en el rodaje de la añeja serie televisiva "Dinastía", donde incorporó el personaje de la malvada Alexis Colby, que le deparó una gran popularidad allí donde en múltiples países pudo verse.

Nació en Inglaterra y se radicó en los Estados Unidos, donde intervino en muchas películas, ninguna de las cuáles superó para ella el éxito que obtuvo en Dinastía. Asimismo publicó varios libros. Una mujer muy activa, que se ha casado cinco veces, sin ser madre con ninguno de sus maridos: Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass, Peter Holm y el último, Percy Gibson.

En esa gala de los Emmy, Joan Collins fue acompañada de este último esposo, con quien lleva veintiún años casada. Se trata de un productor de Hollywood de origen peruano, de cincuenta y ocho años, treinta y dos menos que ella. Dado que en sus anteriores matrimonios no duró tanto tiempo, se explica que con Percy Gibson haya logrado el equilibrio sentimental que buscaba.

"Es el mejor amante que he tenido en mi vida – confiesa la estrella -, aunque al principio él parecía que se había acercado a mí cual enamorado sólo platónico. Yo digo que los hombres son como los autobuses. Estás en la cola y hay que saber esperar hasta que llega el adecuado".

Joan Collins es un caso poco común de quien a su edad llama todavía la atención de los varones, por su indudable atractivo y sensualidad, del mismo modo que a las mujeres puede parecerles un ejemplo de cómo cuidarse al máximo para aparecer siempre bella, a sus comentados noventa años. "Conste que no me he sometido nunca a tratamientos de bótox o inyecciones de grasa. Duermo boca arriba y así evito tener "las arrugas del sueño" si descanso apoyada en la almohada a la izquierda o a la derecha y mantengo fresca la piel. Me protejo del sol y así luzco mi cutis blanco, tanto que parece una sábana. Desde luego si voy a una piscina o a la playa me pongo un sombrero. Ya mi madre, a mi edad de catorce años, me aleccionó acerca de cómo tenía que irme a la cama. Antes, debía quitarme el maquillaje, aplicándome crema de noche. Y cuando asisto a una fiesta, como esta última de los Emmy, sé que debo ponerme almohadillas de algodón enfriadas en un recipiente con hielo, durante cinco minutos, y eso ayuda a reducir la hinchazón. Así se refrescan los ojos".

Puede que esa receta la empleen muchísimas féminas. Y que Joan Collins sea un caso extraordinario de longevidad y belleza, como si hubiera firmado "un pacto con el mismísimo diablo". Pero ella confiesa que también ha de llevar un régimen de comidas y la práctica de ejercicios diarios. Los realiza durante media hora junto a una fisioterapeuta. Nada también un buen rato. Y así se mantiene con un físico que da envidia.

Hace unos años la conocí en Londres, a la salida de una edición de Miss Mundo en el Albert Hall. Intercambié unas frases con ella en presencia de su entonces tercer marido, Ron Kass. Muy simpática y guapísima. Más adelante, volví a encontrarla en una fiesta de promoción de cierta marca de cerveza celebrada en Palma de Mallorca. Y continuaba siendo "sexy" y encantadora en el trato. Lo que chocaba con aquel ya mentado personaje diabólico de "Dinastía".