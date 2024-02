La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo las imágenes que muestran en la portada de Lecturas a Isabel Pantoja paseando por Córdoba de la mano de lo que califican como una nueva amistad.

La publicación no menciona la identidad de esta mujer ni tampoco califica esta relación como nada en concreto, pero apela a la memoria de los lectores sobre otras amistades femeninas de Pantoja, algunas de ellas extremadamente populares. No obstante, la portada podría sumarse al cúmulo de informaciones sobre la tonadillera que no se cumplen.

"Me dicen personas cercanas a Isabel Pantoja que es amiga suya y que de toda la vida se dedica al sector médico", dijo la subdirectora del programa, Isabel González, recordando que recientemente la cantante ha tenido un problema ocular que se ha tenido que tratar.

"También que ir de la mano de gente es habitual en ella", por lo que insinuar algo más estaría seguramente fuera de lugar y se sumaría al cúmulo de noticias falsas que existen en torno a Isabel Pantoja.

El periodista Daniel Carande señala por su parte que en las imágenes divulgadas también hay "otras dos mujeres, una de ellas de espaldas. Y hay otra de la que no tenemos nombre pero es una amiga de Isabel que fue a visitar a Julián Muñoz a la cárcel. Es una salida de amigas", aseguró el periodista en esRadio.