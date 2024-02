Tony Aguilar contesta a los ataques de la hermana de María Pombo en su documental

Prime Video ha estrenado la nueva temporada del documental Pombo que sigue la vida diaria de la influencer María Pombo y su familia y su séquito. En uno de los episodios, las cámaras acompañaron a María y su hermana Marta a la última edición de Los 40 Music Awards, donde la celebridad de internet entregaba el premio ‘Golden’ al grupo Take That junto a Tony Aguilar, mítico locutor de la cadena musical.

El documental ha desvelado que María no salió contenta de aquella experiencia y tras bajar del escenario, le espetó "¡para qué lo hago!" a su hermana Marta. "No he entendido nada. Me he sentido la mujer más estúpida del mundo", dijo en la gala, consciente de que su presentación no había salido bien por culpa de los nervios.

María, sin experiencia como presentadora, reconoce que Tony quería echarle una mano dada su larga trayectoria encima de los escenarios y por eso apenas la dejó hablar a pesar de que la miraba constantemente para animarla. Sin embargo, para Marta Pombo el trato de Tony Aguilar a su hermana no fue el adecuado. "No te ha dado paso. Ha cogido carrerilla", dijo, y añade en el documental que "yo no estoy de acuerdo con que te quería ayudar, ni un pasito te dio".

Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi. pic.twitter.com/D6V7xiS4Ki — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) February 28, 2024

Aguilar ha reaccionado a las palabras de Marta Pombo muy decepcionado. "Queridas hermanas Pombo. Efectivamente, María está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que Back for good es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi", escribió en su perfil de Twitter.

Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi. pic.twitter.com/D6V7xiS4Ki — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) February 28, 2024

Debido al revuelo generado en las redes, Marta compartió un story en Instagram bromeando sobre el asunto. "A la próxima, Tony, cuenta conmigo que me siento en casa entre tanto foco y micro y estoy segura de que haríamos un gran tándem. María Pombo, te tomo el relevo feliz", escribió para restarle importancia y zanjar el tema.