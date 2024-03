El príncipe Guillermo rompe su silencio tras los rumores sobre la salud de Kate Middleton

El silencio y la falta de transparencia de la casa real británico sobre la salud de Kate Middleton ha provocado que no hayan dejado de surgir rumores e informaciones contradictorias. Después de la cirugía abdominal a la que fue sometida hace unos días, se dispararon las teorías sobre la dolencia que sufre la mujer del príncipe Guillermo, algo que provocó que la casa real finalmente emitiese un escueto comunicado con el que más que tranquilizar, avivaron la preocupación de los ingleses. En el texto, se manifestaba el evidente malestar por las especulaciones en torno a la posible enfermedad de Kate, explicando que solo proporcionarán información sobre su estado cuando ocurra algo verdaderamente significativo.

Esta dolencia de Kate llegó en plena crisis en Buckingham tras el diagnóstico de cáncer de Carlos III, la retirada por agotamiento de Camila y la muerte de Thomas Kingston, por lo que se está intentando cuidar su imagen y actualmente se encuentra haciendo reposo acompañada de su marido, sus hijos y su madre. Con esta última se la pudo ver hace apenas unas horas dentro de un coche en las inmediaciones de Windsor ataviada con unas enormes gafas de sol para esconder su rostro.

Dado que las informaciones cruzadas no han cesado en la prensa inglesa, finalmente el príncipe Guillermo ha roto su silencio a través de un portavoz revelando cuál es la razón por la que la familia ni niega a desmentir o confirmar lo que se dice sobre su esposa. Como ya hicieron en el citado comunicado, se pide prudencia y respeto hacia Kate, explicando que su reaparición ocurrirá cuando esté totalmente recuperada.

Esta afirmación llega después del revuelto causado por la supuesta fecha de su regreso a la vida pública: el 8 de junio, en el tradicional desfile militar Trooping The Colour. Esta semana se ponían a la venta las entradas para asistir al evento, y en su página web se aseguraba que Kate Middleton estaría presente, afirmación que fue publicada sin el consentimiento de la casa real, algo que provocó confusión en la prensa inglesa, hasta que finalmente esa parte del texto fue retirada.

En declaraciones a la revista People, el portavoz del príncipe Guillermo asegura que la atención del heredero al trono "está centrada en su trabajo y no lo que se dice en las redes sociales", desmarcándose así de las informaciones publicadas. Por el momento se niega a dar más información sobre la situación de su esposa, al igual que hiciera con el cáncer de su padre Carlos III, aunque no pudo evitar que se descubrieran datos del tratamiento experimental al que se está sometiendo.

Otro de los que ha hablado ha sido el biógrafo de Kate, que según recoge la revista Semana, asegura que actualmente "se encuentra en más de la mitad de su periodo de convalecencia": "Por lo que he oído, Kate ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apurar las cosas. Comenzará a pensar en su regreso a las funciones públicas en abril de la mano de su nuevo secretario privado: el teniente coronel Tom White, veterano de Afganistán, que sirvió como escudero de la reina Isabel II", ha revelado Robert Jobson, autor del libro Catherine, the princess of Wales.