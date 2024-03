Finito de Córdoba, la gran sorpresa en el estreno de 'Supervivientes'

Juan Serrano Finito de Córdoba reapareció este jueves en el estreno de la nueva edición de Supervivientes, un reality en el que participa su mujer, Arancha del Sol, y que le ha llevado a dar el paso de convertirse cada jueves en su máximo defensor desde el plató de Telecinco. La presencia del torero en un programa de televisión era hasta ahora impensable pero el profundo amor que siente por su mujer es lo que le ha empujado a ponerse delante de las cámaras.

El propio presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntó en broma que quién le "había engañado" para volver a pisar un plató de televisión y qué respondió cuando su mujer le informó de su intención de participar en el programa. "Yo lo respeto. Ella durante toda mi profesión me ha respetado todas las decisiones que he tomado. La he apoyado desde el principio porque ha sido tremendo. Pensaba que el que tenía valor en casa era yo. Me pensaría lo de ir pero ella ha sido un ejemplo para la familia", aseguró orgulloso de Arancha.

La pareja se casó en el 2001 en la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas y tienen dos hijos en común: Lucía, que nació en el 2002, y Juan Rodrigo, en el 2008.

Finito le ha dedicado mucho esfuerzo a su carrera y comenzó de una forma brillante. En 1996 decidió retirarse temporalmente para buscar su camino y volver renovado. Como ha confesado el torero en contadas ocasiones, sentía que no estaba dando todo lo que podía y necesitaba encontrarse de nuevo.

Su público leal le esperó hasta su regreso. No defraudó y en 2014 volvió a los ruedos con más ganas, energía y motivación, haciendo la mejor temporada de su carrera. Vivió su momento de oro, su segunda juventud. Tanto es así que brilló en Valencia en la Feria de Fallas -y más tarde en Castellón-. Con la cornada de Ponce, la empresa tuvo que buscar a alguien que le sustituyera. Sin lugar a dudas, Finito fue una buena elección, ya que deslumbró sobre el ruedo. En 2021 celebró 30 años de alternativa.

La presentadora y el torero fueron durante años una de las parejas más perseguidas por la prensa por lo que su reaparición ha captado un interés especial en el público tras una larga temporada en la que solo les hemos visto juntos en photocalls. "Tantísimos años que no te veíamos y te vemos a bordo de un helicóptero a punto de enfrentarte a una aventura única", recordó el presentador a Arancha antes de su salto al mar.

Un auténtico reto para una de las presentadoras estrella de los 90 que afronta "preparada y con una mezcla de emociones". Sin embargo, antes de dar comienzo el concurso reconoció que "mi punto débil es estar lejos de los míos" por lo que la falta de información desde España es uno de los motivos mentales por los que se puede hacer débil. Un motivo físico para flaquear, la rotura de fibras en un glúteo que sufrió hace unos días y que impidieron que realizara la primera prueba con normalidad.