Jorge Javier se enzarza con Alfonso Serrano por recordarle sus problemas con Hacienda

Jorge Javier Vázquez nunca se ha cortado a la hora de exhibir su desprecio hacia Isabel Díaz Ayuso en las redes sociales y, tras varios meses de silencio, ha vuelto a atacarla en Twitter utilizando como excusa la inspección de Hacienda a su pareja Alberto González Amador. En un primer tuit, el presentador de Telecinco criticó una intervención de Eduardo Inda en el programa de su cadena, La mirada crítica, en un nuevo ataque a la libertad de expresión y los que no piensan como él. "Me daría mucha pena que Ayuso cayese porque tendrían que chapar Okdiario".

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, le recordó sus problemas con Hacienda en el pasado con una simple y contundente frase: "Pero hay que tener la cara de hormigón". La furia de Jorge Javier fue tal, que comenzó a escribir tuits volviendo a justificar los ‘errores’ del pasado. "De varias inspecciones que he tenido de la Agencia Tributaria, he perdido cosas. Sí. Otras las he ganado. A ver cómo le va al novio de la señora que pernocta en un piso pagado con el dinero, presuntamente, estafado a los madrileños, entre los que me incluyo", escribió.

Y continuó con los ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Alfonso, cariño, ahora que he cogido carrerilla, dos cosas más. Cuando tu jefa vaya a Catalunya me avisas, que mi madre vive en Badalona, tiene ya unos años y no quiero que sea la 7.292. Y la segunda: cuando te vayas a confesar, no te olvides de hablarte a tu sacerdote del Zendal".

No es la primera vez que el presentador se enzarza en las redes sociales por dar lecciones a los demás cuando le recuerdan su pasado. Para finalizar, compartió un documento que certifica que tras muchos años batallando, está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

El presentador reconoció que pasó un verdadero infierno. Todo empezó con su trabajo en Sálvame, cuando "comienzas a ganar dinero". "Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", explicó. "Ante Hacienda no todos somos iguales. Directamente. No hay organismo más injusto que Hacienda. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede ocurrir es que aparezca Hacienda porque, como quieran destruirte la vida, te la destruyen. No hay organismo más injusto", llegó a decir en Sálvame.