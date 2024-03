El gran error que cometió Francisco con una bailarina dominicana: "Que embarguen lo que les dé la gana"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo el embargo por parte de la Justicia de todo lo obtenido por el cantante Francisco por su actuación el pasado 22 de enero en el Teatro Rialto de Madrid debido a la deuda que mantiene con la manutención de su hija.

El concierto, realizado por Francisco con motivo de su gira "40 años contigo", se produce a raíz de una demanda de paternidad realizada al cantante datada de 2001. Denia Apolinar, una bailarina dominicana, aseguró haber tenido una hija con el cantante, extremo que éste negó en su momento.

En mayo de 2006 el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavá resolvió que Naomi era, efectivamente, hija de Francisco, que nunca llegó a someterse a las pruebas de paternidad.

Tal y como publicó ABC, se han embargado las cantidades que Francisco iba a percibir por el concierto. Desde 2013 lleva haciendo frente a la pensión de alimentos de la joven, que cumplió la mayoría de edad el 5 de febrero de 2019. El cantante pidió la modificación de medidas y pagar 150 euros mensuales y no 500, pero la demanda fue desestimada.

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contactado con Francisco, que se muestra en pleno desacuerdo por la decisión. "Me niego a pagar un duro más", ha asegurado, explicando que paga lo mínimo "para que no le metan preso". "Que embarguen lo que les dé la gana. Lo que gané en el concierto ya me lo he gastado", asegura, desafiante.

Tal y como explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, el abogado de Francisco cree que esa hija de 24 años podría no estar viviendo ya con su madre y estar trabajando. Son sospechas que Francisco podría utilizar para que no tuviera que pagarle esa pensión.

Federico Jiménez Losantos opinó entonces que precisamente porque existen las "responsabilidades" por tener un hijo fue un "error" por parte de Francisco no hacerse la prueba de ADN. Pero, a la vez, "en algún momento esto debe caducar, en algún momento un señor mayor debe dejar de pagar a unas señora madura y con trabajo".

"Tendría que tener un límite. Pero cada caso es cada caso aunque algunos son escandalosos. No puedes estar viviendo de un señor al que ni has tratado y que cometió el error de no hacerse la prueba, y que estás sangrando porque ese es tu modus vivendi", explicó en esRadio.