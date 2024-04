El movimiento de Silvia Tortosa tras descubrir la traición de su marido

El inesperado fallecimiento de la actriz Silvia Tortosa el pasado 23 de marzo sacó a la luz una historia hasta ahora desconocida: la reciente separación de su marido Carlos Cánovas debido a una infidelidad con una compañera de trabajo de la actriz. El productor fue marido de Silvia Tortosa durante más de 17 años. Aunque la actriz siempre fue muy discreta con su vida privada, lo cierto es que la pareja había roto hace meses, algo que hizo mucho daño a la artista, que entró en una depresión que terminó con su ingreso en una clínica hace tres meses.

La tercera en discordia habría sido Marina Lozano, joven actriz con la que el productor solapó su relación con Silvia Tortosa. Se da la circunstancia de que Carlos conoció a Marina Lozano durante la grabación en el año 2018 de la serie de Televisión Española, Centro Médico. En ella Silvia interpretaba, casualidades del destino, a la madre de Marina. Carlos, que acudió al tanatorio en calidad de viudo, se habría enterado de la mala salud de la artista horas antes de su muerte y no fue buen recibido por el entorno de la actriz.

Desde entonces la críticas a Carlos Cánovas no han dejado de sucederse hasta el punto de que ha tenido que pronunciarse a través del periodista Nacho Gay, Y ahora Sonsoles, para explicar cuál era su verdadera relación con Silvia Tortosa en los últimos meses: "Dice que él sabe lo que ha vivido, que ha estado muy enamorado y siempre quedó mucho cariño. que ha sido el único que ha estado 24 horas con ella y que sabe lo que ha ocurrido", explicó, asegurando que aunque ya no eran pareja, siempre guardó cariño para la actriz, aunque desconocía que tuviera cáncer: "No sabía que tuviera cáncer pero que la ruptura se ha producido hace muy poco tiempo".

Afirma también que su matrimonio es "completamente válido", ya que hay amigos de la actriz que dudaban ello. Cabe recordar que Silvia Tortosa y Carlos Cánovas se casaron en EEUU y el entorno de ella no tenía claro si esa unión se había formalizado en nuestro país: "Eso le da derecho a ciertas cosas dentro de la herencia", explicaron en el programa de Antena 3.

La actriz tenía un patrimonio millonario en el que la joya era una mansión en Puerta del Hierro (Madrid) que puede alcanzar los 2 millones de euros de valor en el mercado inmobiliario. La traición de su marido, que para nada se esperaba, habría sido la justificación para eliminar del testamento a Carlos Cánovas, que es muy posible que no vea nada del dinero acumulado durante toda su vida por su mujer. Esto lo descubriremos en los próximos meses con la apertura y el reparto de los bienes.

Silvia no perdonó la infidelidad

"Silvia nunca fue una consentidora, nunca supo que le engañaba. Cuando se entera le da un plazo de días para que desaloje la casa", añadió la periodista Beatriz Cortázar en el programa de Sonsoles Ónega sobre los últimos meses de la actriz. "Lo que sí es verdad es que en los últimos meses el matrimonio no funcionaba. Todo lo que tenía de luchadora luego tenía pánico a la soledad. Estaba con Carlos, seguramente, por no estar sola. Pero cuando descubre la infidelidad no lo duda".

Por su parte, Valeria Vegas señaló que "de estar viva", Silvia hubiese contado la verdad sobre lo que tuvo que vivir durante su matrimonio: "Silvia puso un detective, que le confirmó las sospechas. Anímicamente esta muy mal, tenía depresión, si no hubiese fallecido a estas alturas tendríamos una portada de Silvia contando la verdad sobre el asunto".