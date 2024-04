La retirada de Lorenzo Santamaría, casado desde hace 30 años con Nuria Hosta

La década de los 70 fue muy afortunada para una serie de cantantes que desarrollaban un repertorio entre baladas y pop rock. Uno de los más populares fue el mallorquín Lorenzo Santamaría, que estrenó canciones plenas de romanticismo, con las que enamoraba a miles de fans, entre ellas "Para que no me olvides" y "Si tú fueras mi mujer". Desde entonces ha mantenido su vida ininterrumpida en los escenarios, siendo asimismo galán de cine.

Tras el verano, después de un año despidiéndose de los públicos de toda España, se retirará definitivamente. Ha repartido su residencia en los últimos tiempos entre Barcelona y Palma de Mallorca y lleva casado treinta años, siendo padre de dos hijas.

Lorenzo Rosselló Horrach decidió adoptar el sobrenombre de Lorenzo Santamaría en homenaje a su pueblo natal, Santa María del Camino, en la isla de Mallorca. Tuvo una vida difícil, pues su padre falleció cuando él contaba sólo un año y medio. Y en cuanto pudo ponerse a trabajar lo hizo en una carpintería. También fue repartidor de gaseosas, barbero, peluquero… Su progenitora le regaló, de chico, una armónica y con ella intentó reproducir las notas de una canción de Elvis Presley, su ídolo. Era ya la década de los 60 y Lorenzo, mientras manejaba la garlopa en sus faenas con la madera, no dejaba de canturrear los rock and roll que se aprendía escuchando la radio. Se enroló con un par de grupos juveniles hasta que ya en plan profesional fue el vocalista de Z-76, uno de los conjuntos punteros de las Baleares.

Actuando en la entonces de moda plaza de Gomila palmesana, en el club Sgt. Peppers, que era propiedad del mánager de Jimi Hendrix, tuvo la satisfacción, al día siguiente de inaugurarse, de intervenir junto a este ídolo en una "jam sessions". Momento inolvidable para quien, en el transcurso de varias décadas, se convirtió como decíamos en un ídolo de masas ya en toda la península, después de serlo naturalmente en su isla querida.

Lorenzo Santamaría tuvo una novia holandesa, Yose, con quien convivió durante cuatro años, "Nos queríamos mucho – me confesó- y no sé exactamente por qué me dejó. Me acompañaba en mis desplazamientos, seguía mis actuaciones, y yo pasaba mucho tiempo con mis músicos, acaso por ello, ella se cansó de mí, abandonándome". Fue una decepción para el cantante, aunque se considerable en gran parte culpable de aquella ruptura. Afortunadamente encontró después a Nuria Hosta, actriz, con la que lleva tres decenios casado. Tienen dos hijas, Paula, de veintinueve años y Caterina, de veinte.

En Barcelona han sido siempre muy felices viviendo, pero Lorenzo nunca abandonó del todo Palma de Mallorca, su ciudad. Entre otras razones porque debía ocuparse de una hermana suya, de noventa y dos años. Lorenzo Santamaría siempre ha sido un hombre de agradable carácter, sincero, sencillo, que me confesaba haberse divertido mucho como actor de ocho películas, una de ellas junto a José Luis López Vázquez. Y aunque esa faceta la realizó con acierto, no ha dejado nunca de cantar a lo largo ya de más de casi seis decenios. Un superviviente de aquellos años inolvidables del mejor pop-rock y la canción romántica, géneros en los que el mallorquín destacó con sus números 1 en las listas de éxito.

Las admiradoras lo perseguían, él se dejaba a veces conquistar, pero consecuente, me confesaba: "Yo no he ligado nunca. Ellas me han ligado a mí". Hace ya tiempo que Nuria lo vigila, por si acaso…