Un nuevo capítulo en el culebrón de Coco Robatto: habla el interesado

Que el mundo de la política está más revuelto que nunca, es cierto, y si le unimos que las redes sociales también se han convertido en un instrumento de conflicto político más, la polémica está servida.

La escena "rosa" de la política está más agitada que nunca después de que se haya acusado al diputado andaluz de Vox Coco Robatto de mantener una supuesta doble vida a espaldas de su pareja, Bárbara Lobato. Ha sido la propia Lobato la que ha decidido "tirar de la manta" y desvelar que le había sido infiel en Instagram, mientras lo acompañaba de imágenes románticas e idílicas de los dos años que ha durado su relación.

La influencer y diseñadora Rocío Osorno, ex mujer de Robatto, se ha visto obligada a pronunciarse de forma inmediata para evitar habladurías teniendo en cuenta su pasado e hijos en común. "Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar", aseguraba Osorno dejando claro que no ha vuelto a tener relación con el diputado de Vox desde que sus caminos se separasen y se firmase el divorcio en 2020.

El propio Robatto también ha salido a defenderse en tiempo record dando las gracias a todos los que confían en su inocencia o que están a su lado tras su nuevo fracaso amoroso, eso sí, sin atender a los motivos esgrimidos por Bárbara Lobato

El salseo está servido y tan solo nos queda esperar a que la tercera en discordia se manifieste para añadir, un capítulo más, al culebrón político-rosa de la primavera.