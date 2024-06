Karina, primeras palabras tras ser ingresada de urgencia por un problema cardiaco

Preocupación por el estado de salud de Karina, quién ha sido ingresada de urgencia en un hospital de Madrid debido a un problema cardíaco.

La reconocida artista tenía previsto asistir a los Premios Diversa 2024, donde iba a recibir una distinción por su trayectoria y contribución a la música. Sin embargo, cuando llegaba el momento de subir a recoger su premio en reconocimiento a su trayectoria en la música, los organizadores del evento, Juan Martín Boll y Nano García Gil, explicaban los motivos de su ausencia: "No ha podido asistir a la ceremonia en el último momento al haberse sentido indispuesta y finalmente haber tenido que ser ingresada en un hospital", revelaban, una noticia que causaba preocupación y asombro entre los asistentes, lo que acrecentaba la preocupación de sus seguidores.

Karina ha compartido un vídeo en sus redes sociales a primera hora de la mañana del viernes 14 de junio. Consciente de que sus seguidores estaban preocupados por su estado, la artista -con muy buen aspecto ya que como ha contado se ha peinado y maquillado un poquito para que la viesen bien- ha explicado cómo se encuentra.

"Hola mis queridos amigos de Instagram. Ayer tenía que haber ido a un evento pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital" ha confirmado, apuntando que "una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho, y estar lo mejor posible para no dar estos sustos".

Sin entrar en detalles sobre el motivo porque tuvo que ir a Urgencias, aunque sí ha revelado que el día 20 tendrá que regresar al hospital para hacerse unas pruebas médicas, Karina ha pedido "tranquilidad" a sus fans asegurando que está "bien". "No os preocupéis. Estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me queríais tanto. Para adelante que la ilusión es lo último que se pierde. Feliz día" ha concluido, zanjando así los rumores sobre su delicado estado de salud.