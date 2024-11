Carlota Corredera habla como nunca de su separación, "un momento personal complicado"

El pasado 26 de octubre salía a la luz una de las separaciones más sorprendentes e inesperadas de los últimos tiempos, la de Carlota Corredera y su marido, Carlos de La Maza, tras 11 años de matrimonio y una hija de 9 en común, Alba. Una ruptura que la presentadora confirmó horas después con un escueto comunicado: "Carlos y yo ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos el máximo respeto y protección para ella en estos momentos tan delicados", expresó a través de un post en sus redes sociales, sin entrar en detalles sobre los motivos que les han llevado a decidir emprender caminos separados.

La presentadora retoma poco a poco la normalidad aunque reconoce que está siendo complicado. El pasado lunes reapareció públicamente en la presentación del libro de Lydia Lozano La venganza de la llorona y, a corazón abierto, reveló a Europa Press cómo se encuentra y cómo es su relación actual con Carlos. "He estado mejor. Estoy viviendo un momento complicado personal y emocionalmente muy difícil, pero bueno, volcada en tener una buena relación con Carlos, que como dije en el comunicado, ya no somos pareja pero siempre seremos familia. Pues acostumbrándonos a esta nueva situación familiar", se sinceró.

Como confesó, "ahí estoy, intentando remontar el vuelo, intentando hacerme a esta nueva situación". "Los dos estamos volcados en la niña y en que lo pase lo mejor posible dentro de las circunstancias. Lo ideal, evidentemente, es que la familia continúe unida siempre pero nosotros le decimos a ella que sus padres ya no son pareja. Ahí estamos, aprendiendo a vivir de esta nueva manera", explicó emocionada.

Carlota prefirió no responder a si hay posibilidades de reconciliación, ya que como asegura, "todo lo que tenga que ver con la separación me lo voy a guardar para nosotros y para nuestra gente, y yo lo único que puedo contar es lo que he contado hasta ahora". "Ahora mismo cada uno está rehaciendo su vida. Ya no vivimos juntos, pues estamos dando los pasos lógicos en una circunstancia así", expresó, revelando que su relación con Carlos "es muy buena" por el bien de su hija.

Para Carlos solo tiene palabras de respeto y admiración, ya que como dejó claro, "independientemente de lo que pasa entre los mayores, yo jamás, jamás, faltaría al respeto ni hablaría nunca mal en público del padre de mi hija".

"Hasta ahora he sido una mamá casada, ahora voy a ser una mamá separada y estoy aprendiendo todo, ¿no? Estoy en pleno aprendizaje, en pleno duelo sentimental, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar y de esta segunda parte del partido que digo yo", concluyó con optimismo.