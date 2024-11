La DANA que azotó fuertemente a la Comunidad Valenciana el 29 y 30 de octubre dejó un panorama desolador para muchas familias que lo perdieron todo y veían cómo el agua se llevaba toda su vida por delante.

Debido a todos los desperfectos causados, miles de voluntarios se movilizaron hasta los municipios más devastados por la catástrofe: Paiporta, Catarroja, Benetússer, Letur o Chiva, entre otros muchos.

También, varias celebridades se movilizaron y usaron sus redes sociales, con miles de seguidores, para dar voz a la catástrofe y movilizar la ayuda humanitaria, debido a la tardanza de las autoridades en socorrer la crisis.

Una de estas famosas españolas que se movilizó para repartir solidaridad fue la actriz y humorista Paz Padilla, a quien vimos ayudar repartiendo comida en Paiporta de la mano de la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, y contestando a todos aquellos que le agradecieron su labor con un "Te quiero" y prometiendo quedarse hasta que le fuera posible.

Este momento ha llegado más tarde que pronto para la actriz, ya que ha tenido que volver a Madrid por motivos de salud. Con su experiencia, advirtió en sus redes sociales a los futuros voluntarios diciendo: "Regreso a casa porque no estoy bien del estómago. Me advirtieron que suele pasar en zonas catastróficas. Poneos mascarillas, guantes, lavaos las manos constantemente. No os toquéis las mucosas con el barro. Cuidado con el agua y la comida".

Sus mensajes en redes

La movilización de Paz Padilla no solo ha sido ayudando en el centro de la catástrofe; la actriz no ha dejado de informar y concienciar a la ciudadanía mediante videos en sus redes sociales, donde la hemos visto pasar por todas las etapas: la frustración y la ira por la ayuda ineficiente por parte de las autoridades y organizaciones, la tristeza o la esperanza y el agradecimiento a todos los voluntarios de la DANA.

Paz Padilla lo ha vuelto a hacer y esta vez ha mandado un mensaje de acción ciudadana para realizar un "grito organizado".

Convocada una cacerolada

Así ha querido mostrar su frustración, una vez más, la humorista gaditana, y ha hecho un llamado a toda la ciudadanía para que este próximo domingo 17 a las 20 horas todo el mundo salga a su balcón. "Este será el primer grito organizado", ha explicado Padilla.

"Llevo el humor y el amor en las venas, pero además de eso también me corre la realidad. Y aunque no soy política ni ninguna experta, sí creo que, como ciudadana, como tú que me estás escuchando, tenemos que decir basta", añadía la humorista.

También expresaba que: "Estamos gobernados por políticos que juegan a dividirnos, a pensar que somos un rebaño sin pensamiento. Una oposición que considera estar en otro títere, y sin saber muy bien cómo convencernos", y dejaba claro que el problema son todos los políticos españoles: "El problema no está en ningún lado, el problema son todos ellos, todos los políticos. Y son el problema porque no han entendido cómo deben comportarse, que deberíamos sentirnos y estar protegidos, pero además confirmar la información, la de verdad".

Paz Padilla ha querido recalcar la unión de todos los ciudadanos: "Me consuela habernos demostrado que seguimos siendo hermanos, y que como en cualquier familia, pues podemos estar de acuerdo en algunas cosas y no en otras. Pero también sé que la única manera de salir hacia delante es juntos", añadía.

Por toda la situación ha dicho: "Salgamos a nuestros balcones de cada ciudad este domingo 17 de noviembre a las 20:00 con nuestras cacerolas. Gritemos que no. No estamos de acuerdo con la gestión". Sabemos que "Tienen miedo, mucho miedo, porque estamos más unidos que nunca".