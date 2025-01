Nia Correia arrincona a Ana Obregón y respalda la versión de Roberto Herrera

Hasta ahora, Nia Correia había evitado pronunciarse sobre la polémica con Ana Obregón tras las declaraciones de Roberto Herrera acerca del episodio ocurrido durante la grabación del anuncio promocional de las Campanadas de TVE en 2022. El presentador canario aseguró que la cantante no apareció en el spot porque la actriz la hizo llorar "a lágrima viva" con comentarios sobre su físico y reproches por llegar tarde al rodaje.

Obregón desmintió categóricamente estas acusaciones en el programa Y ahora Sonsoles, defendiendo su profesionalidad y asegurando que siempre ha mantenido una buena relación con sus compañeros de trabajo. Además, acusó a Herrera de buscar notoriedad y promocionar su programa en la Televisión Canaria a su costa, advirtiendo que tomaría medidas legales ante las informaciones que la calificaban de caprichosa y soberbia en distintos proyectos.

Nia rompe su silencio

Contra todo pronóstico, Nia Correia ha decidido pronunciarse sobre el asunto en el programa La Revuelta, donde acudió para hablar de su próxima participación en el Festival Viña del Mar en Chile. Durante la entrevista, le preguntaron directamente por lo sucedido en la grabación del anuncio de las Campanadas.

"Si quieres hablar del tema hablamos", señaló el presentador, a lo que la artista respondió con un mensaje que deja poco margen a la duda. "No me gusta seguir hablando de esto porque estoy yo currándome mi carrera y mis cosas para que ahora salga esto y la gente me asocie a esto, sinceramente prefiero que no… no he abierto la boca y hasta aquí. No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca", afirmó, dejando claro que la versión de Herrera era cierta.

El presentador de RTVE en Canarias ha contado esto de Ana Obregon… Que fuerte me parece y pobre Nia. pic.twitter.com/rawt75HZsN — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) January 17, 2025

Con estas palabras, Nia ha respaldado públicamente el testimonio del presentador, confirmando que la situación que describió realmente ocurrió y que fue la causa de su ausencia en el spot.

La reacción de Ana Obregón

Tras las declaraciones de la cantante, Ana Obregón no se ha pronunciado al respecto. Hasta el momento, su única respuesta ha sido la negación rotunda de los hechos y la advertencia de que tomará acciones legales contra quienes, según ella, han difamado su imagen en los últimos días.

La polémica sigue abierta, y la confirmación de Nia Correia supone un nuevo golpe para la actriz, quien había intentado desmentir las acusaciones y restar credibilidad a las palabras de Roberto Herrera.