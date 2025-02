Antonio Montiel nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Málaga

Antonio Montiel no podía estar más emocionado en un acto entrañable, en el que el retratista siempre ha llevado muy a gala el nombre de Málaga por todo el mundo. La presentación se celebró en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, con un lleno total, en el que no faltaron personalidades como su alcalde, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación Francisco Salado o la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.

Antonio Montiel con el presidente de la Diputación de Málaga y el alcalde de Málaga

"Estoy encantado porque me he sentido muy querido, siempre Málaga ha venido conmigo. Empecé a pintar siendo muy niño, y en el año 86 me trasladé a vivir a Madrid, para triunfar en Málaga, así lo dije cuando me fui. Las primeras exposiciones participé cuando tenía 14 años, con tan solo 6 gané los concursos que organizaba Educación y Descanso. Entré en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios, donde impartió clase el padre de Picasso, y posteriormente su hijo, el gran maestro. Tuve muy claro desde muy joven que yo quería dedicarme a la pintura, en concreto al retrato".

"De sobra es sabido que mi musa fue Marisol, la descubrí con tan solo 3 años, la vi en una revista, ella tenía 18, me gustó tanto que esa revista la guardé, hasta que conseguí lograr el retrato que yo quería. Siempre me pareció que su belleza era incomparable, su mirada era melancólica, y en esa época yo no sabía quien era. Hemos tenido una gran amistad" comentó.

Cuando le pregunto sobre su salto a Madrid, "Cuando lo decidí lo hice con mi gran amiga Remedios Cervantes, y yo fui el que la convenció para que se presentase al certamen de belleza de Miss Costa del Sol. El padre fue bailarín y siempre decía que le hubiera gusta haber tenido un hijo artista. La sorpresa llegó cuando Reme, así es como la llamábamos consiguió ser Miss Andalucía Oriental, y de ahí alzarse con la corona de Miss España. Madrid se portó muy bien conmigo y conseguí publicar una serie de retratos en la revista Lecturas, bajo el título "Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones", Montserrat Caballé, Baronesa Thyssen, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Sara Montiel, entre otras. Después representé a España en el Festival de Artes de las Américas en Washington en el año 92, eso me permitió instalarme en México durante 3 años, y retraté a la mujer del presidente Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Occelli.

Después de su estancia en México, Antonio regresó a España: "Pinté a la reina Isabel lI de Inglaterra cuando celebró su 50 aniversario en el trono. Se lo entregué en el Palacio de Buckingham y sus palabras fueron: "Es una delicia". El cuadro se pudo ver en la exposición dedicada a la Casa Real y para mí fue todo un orgullo. Por esos motivos y muchos más me han otorgado ese privilegio de hacerme Hijo Predilecto de la provincia de Málaga. Recientemente se ha clausurado la exposición antológica de mi obra en el Museo Municipal del Patronato de Málaga, que afortunadamente ha sido un éxito". ¡Enhorabuena!.