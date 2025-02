La Princesa Leonor llega a Brasil donde no será recibida por Lula Da Silva

Las memorias del torero Jaime Ostos redactadas por su mujer, la doctora María Angeles Grajal. Dichas memorias, escritas en primera persona y con la persona fallecida hace unos años, "reconoce" que mintió en ciertas cuestiones, sobre todo a las relativas a su ex mujer, Consuelo Alcalá. La polémica está servida porque el libro minimiza la larga e intensa relación de Ostos con Lita Trujillo, a quien dedica una parte muy breve, al igual que el apartado dedicado a sus hijos mayores.

La Princesa Leonor ha llegado a Brasil después de una travesía de 21 días por el océano dentro del crucero de formación que está realizando en el Juan Sebastián de Elcano. Ayer pudimos ver una serie de imágenes que publicó Casa Real de la Princesa, que permanecerá hasta el día 19 de febrero en Salvador de Bahía, donde tiene programadas una serie de actividades en la que no está previsto que acuda el presidente Lula da Silva.

También hoy se va a desvelar la nueva escultura de la Princesa en el Museo de Cera de Madrid.

Alejandra Rubio ha desmentido que Terelu pueda enseñar o compartir ninguna fotografía de su hijo Carlo.

No hay novedades, que conozcamos, sobre el tema Anabel Pantoja. Ayer se comentó en Tardear que tanto Anabel como David están pensando en hacer una macrodemanda contra los medios de comunicación, aunque nos comentan que no están inmersos en esta tarea sino en estar con su hija. Además no sería una demanda contra programas, sino contra productoras.

A pesar de los rumores, parece ser que Kanye West y Bianca Censori no han roto su relación.

Gabriela Guillén contó que se cruzó con Eugenia Osborne en la calle "y creo que, no sé si no me ha reconocido, ha visto a su hermanito, pero no me ha dicho nada. Yo iba con el bebé, nos cruzamos enfrente del Retiro". La propia Eugenia dijo que no tenía ni idea, que no la vio. No vemos a Eugenia entrando en una guerra.