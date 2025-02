Joaquín y su mujer, víctimas de Only Fans

Yolanda Díaz acudió ayer a una emisora de radio donde contó una situación machista que vivió en el patio del Congreso por la que un periodista "me dijo sin rubor, me hizo un apelativo a mi estado físico, que estaba muy bien, pero que estaba cada vez más guapa. Si a mi que soy vicepresidenta del Gobierno me ocurre esto, imagina lo que pasa a las mujeres a diario". ¿Una maniobra de distracción para no hablar de Errejón y Monedero?

Pero no es la única polémica que rodea a Yolanda Díaz que acudió al desfile de Hannibal Laguna en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Allí se probó un anillo amarillo, valorado en 80 euros, que después desapareció misteriosamente del stand de la marca. Los responsables de Tarti, publicaron un vídeo buscando desesperadamente su pieza, aunque poco después una persona del equipo de Díaz se puso en contacto con ellas para advertirles del despiste. Finalmente y tras aclarar lo sucedido, Díaz dejó un mensaje en redes sociales a las responsables de Tarti: "El anillo me encanta! Ojalá habernos quedado más tiempo con vosotras".

Parece que Claudia Bavel, que ya tiene casi más control del "desvestuario" de la liga de fútbol que Tebas, compró una casa con el dinero que ganó haciendo cine para adultos, en la que tiene 6 habitaciones temáticas para poder realizar las perversiones que le piden en Only Fans.

Mientras tanto, la mujer de Joaquín, Susana Saborido,que reaccionó al escándalo entre su marido y Claudia Bavel con una romántica foto y un breve mensaje para tirar por tierra una supuesta crisis. La sensación es que ella tira la caña y él no la corta, como parece ser que hace con todos.

Bigote Arrocet amenaza con escribir un libro sobre su relación con María Teresa Campos. Dijo que las hijas están de capa caída y que necesitan un poco de publicidad. También negó el mensaje por el que María Teresa Campos lo dejaba.Para nuestros colaboradores, Teresa miraba hacia otro lado pero lo que le compensaba era tener al lado a un hombre que la hacía reír y le hacía compañía.