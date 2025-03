Marco Maseda: "Mi musa siempre fue Marilyn"

Marco Maseda es uno de los artistas que han presentado sus últimos trabajos en el Salón de Arte Moderno en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid que celebra su octava edición y las puertas estarán abiertas hasta el 9 de marzo.

El artista no puede estar más contento por la enorme acogida que está teniendo su exposición: "Lo más novedoso que se puede ver es la escultura que he bautizado con el nombre Implosion, que es una serie de dieciséis cuadros que los he convertido en escultura. Está realizada en blanco y negro porque pienso en la individualidad del ser humano. De hombros para arriba es una explosión y es donde está la esencia, que es irrepetible".

"A Marilyn, que siempre ha sido mi musa desde niño, y a Lincoln, les he dedicado una exposición en Seu d'Urgell, es una serie de diez cuadros que los ha comprado un millonario holandés que se llama Chris Powers. Pertenece a la lista Forbes. También ha adquirido Lita Cabellut diez cuadros (...) Personas que cambiaron la historia para bien como puede ser Lincoln, Einstein, Bob Marley entre otros. De Marilyn puedo decir que, a parte de ser mi musa, pertenece a una serie de retratos que ahora estoy haciendo con muy pocos trazos".

En el de Bob Marley se puede apreciar un neón, algo que tiene explicación: "El neón es parte de mi juventud, con 15 años fui por primera vez a una discoteca porque antes mi padre que era militar no me dejaba ir. Y cuando entré, que estaba oscuro, y había un neón que se nos veía a todos, como resaltaba el blanco de los dientes, eso me fascinó y por eso ahora lo he reflejado en ese retrato"

Joan Punyet Miró, el nieto del genio catalán

Otra de las citas que no se pueden perder los amantes del arte es la exposición de Joan Punyet Miró en el Garaje Lola, propiedad de Emilia Suárez. El nieto del genio catalán Joan Miró ha presentado la exposición Monocromías que se podrá visitar en dicho espacio hasta el 9 de marzo donde se exhiben cinco obras de gran formato creadas expresamente para la ocasión.

Joan no se define como un "pintor de cuadros" sino como un "creador de experiencias". El recuerdo de su abuelo lo tiene muy presente y según me comentó la primera vez que entró a su estudio fue tal la fascinación entre olores y diferentes colores, que le marcó para toda la vida. Otra de las herencias de su abuelo es la pasión por la moda: "Me gusta hacerme la ropa a medida. Soy un gran seguir del sastre".

"Si mi abuelo viviese estaría totalmente en contra del separatismo catalán", me comentó sobre la figura de su abuelo. "He vivido una Cataluña más abierta que ahora y hay mucha gente que piensa como yo (…) Don Felipe y doña Letizia son un ejemplo para España y les admiro profundamente".