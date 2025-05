La autobiografía bomba de Bárbara Rey: los amantes y secretos que verán la luz

Bárbara Rey, madrastra para Francisco Rivera y suegra para Lourdes Montes, va a publicar sus memorias "Yo, Bárbara" donde hace un recorrido por su vida desde su orígenes hasta los acontecimientos más recientes. Un relato de los años más relevantes a nivel político y social de España, donde hace un repaso por los hombres que, de una forma u otra, han formado parte de su vida: desde el futbolista Carles Rexach hasta Frank Francés, pasando por el actor Alain Delon o el torero Paquirri, entre otros.

La introducción del libro es la siguiente: "Creéis que sois una corte. Yo conozco cortes y circos y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella, y la estrella es el león". Habrá que esperar al lanzamiento y ver si deja títere con cabeza.

En la revista ¡Hola! son protagonistas Francisco Rivera y Lourdes Montes que presentan a su tercer hijo, Nicolás, exclusiva mediante, en un amplio reportaje donde todo gira en torno al bebé: cómo fue su parto, si estaba más asustada que en los anteriores, cómo ha cambiado su rutina, si llora más o menos o si le da de comer a demanda. Es curioso que él, que tanto reniega de la prensa del corazón ahora haga este reportaje donde no responde a otras cuestiones más personales.

La influencer Paula Ordovás posa en un reportaje en la revista con su bebé y adelanta el contenido del libro en el que ha narrado los abusos que sufrió en su infancia, cuando solo tenía 4 años. La influencer, que contó en exclusiva a Libertad Digital lo difícil que lo pasó durante su niñez, ha sido madre y se declara feliz. Sigue sin hablarse con su madre. En la misma revista, Sofía Mazagatos, también es protagonista con motivo de la comunión de su hija Sofía, fruto de su relación con el empresario Tito Pajares.

Diez Minutos dedica su portada a Mar Flores donde aseguran que podría "estar ilusionada de nuevo" porque llegó a la isla acompañada de un joven al que no llevó a esta actividad, donde él se queda en el hotel esperándola. Mar no se quedó a los postres y volvió con este misterioso señor en cuanto pudo. La propia Mar ha contestado a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico: "Que pereza me da todo, vivo en otra onda de la de tener que confirmar y desmentir".

Además, según la revista, a Mar no le han sentado muy bien las declaraciones de Terelu asegurando que se iba a ver con ella pronto. Mar prefiere alejarse del circuito mediático y del clan Campos para seguir su camino.

La revista Semana ha publicado las primeras fotos de Isabel Preysler en Washington con su hija Tamara Falcó para asistir a la graduación de Alejandro, su primer nieto, justo un mes después del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Casualmente, Morgana Vargas Llosa ha publicado en Instagram un vídeo grabado en el que vemos al premio Nobel celebrando su cumpleaños con Joaquín Sabina.

Frank Cuesta publicó un polémico video, lo eliminó y aclara que lo grabó bajo coacción y siguiendo un guion que le impusieron. Afirmó que le prometieron que, si aceptaba grabarlo, cesaría el acoso que él y su familia han venido sufriendo en los últimos meses: "Yo he intentado solucionar este problema cuatro veces y hoy fue la última. Ahora me arriesgo a que saquen todo y a quedar como un soez y un guarro, pero ya me da igual". Como ha comentado Jiménez Losantos: "No puede negar lo que hemos visto, sin duda es humillar por humillar. Está en el momento inadecuado y en una situación terrible".