Hiba Abouk: "No estoy enamorada"

La actriz Hiba Abouk fue una de las muchas invitadas que acudieron a la presentación de las nuevas novedades de la marca Rowenta, marca especializada en el cuidado capilar. "Me gusta pasar la aspiradora, sobre todo porque tengo dos hijos que manchan mucho. Plancho mucho porque me gusta tener la ropa impecable, además me relaja. También disfruto cocinando, lo demás no me gusta, aunque por supuesto las hago, y mi plato fuerte, las lentejas". Así lo contó.

Hiba está muy contenta con la serie en la que tiene un papel importante, 'Eva y Nicole', situada en la Marbella de los años 80. "Es muy divertida, y con Belén Rueda muy bien, hay mucha química, está gustando y eso es lo más importante, la verdad es que el equipo es fantástico".

Sobre sus vacaciones HIba reconoce estar pensando ya en el verano "para disfrutar con mis hijos y descansar. Espero estar tranquila, fuera de los objetivos, de los paparazzis. No estoy enamorada, y sí lo estuviera, no me escondería. Lo que sí te puedo decir es que estoy enamorada de la maternidad, mis hijos son lo mejor del mundo, y con el padre de los niños, hay muy buena comunicación, y así los niños están felices, ellos son la prioridad sin lugar a duda".